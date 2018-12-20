美國不會在南海退讓　分析稱解放軍「挑戰極限」…2019年局勢更惡化

▲美軍軍艦9月份在南海「自由航行」，遭解放軍艦阻截險碰撞。（圖／翻攝自觀察者網）



國際中心／綜合報導

中國大陸和美國頻頻在極具爭議南海海域交鋒，自2016年以來，中美雙方船艦在南海已經發生18次險些擦槍走火的「不安全互動」，包括今年9月解放軍蘭州號和美軍迪卡特險些相撞事件。分析指出，南海緊張局勢未見改善，2019年可能還會更加惡化。

根據美國有線電視網（CNN）報導，今年9月30日，美軍迪卡特號驅逐艦在南薰礁、赤瓜礁海域航行時，解放軍蘭州號軍艦從後方緩緩靠近，接著急速轉向試圖阻截美艦。報導指出，根據國際海事法，狄卡特號擁有先行權，但蘭州突如其來的舉動，迫使美軍艦長讓這艘8500噸的軍艦緊急迴轉，避免兩船碰撞。當時，雙方最接近距離僅41公尺左右，美方批評中方此舉「不專業且不安全」。

報導指出，南海緊張情勢未見緩解跡象，2019年情況可能也不會改善，部分分析預測，未來的局勢甚至會更加惡化。坎培拉智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）資深國防戰略分析師戴維斯（Malcom Davis）表示，「中國不會放棄完全掌控南海的企圖」。

戴維斯認為，基本上中方想將南海收為內海，但美國也不會任由中方在全世界最具價值的航道上為所欲為。戴維斯說，「川普不會因為中國的壓力而退讓」，因為這會嚴重傷害美方信譽，且讓中方更加大膽。戴維斯預測，美軍船艦會持續在爭議島礁附近「自由航行」。

儘管批評認為美中在南海的行動很快就會失去控制，卻也有親北京的評論家建議解放軍海軍採取進一步行動。中國海洋安全與合作研究院院長戴旭就在解放軍英文網站上寫道，「如果美國軍艦再次闖入中國領海，該派兩艘軍艦出動，一艘攔截它，另一艘撞沉它。」

分析家說，雖然戴旭的發言並不代表解放軍立場，但美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說，戴旭的言論出現在解放軍網站，寫是這類聲音在中國軍方內部獲得某些程度的支持。舒斯特認為，刊登言論的目的是觀察美軍是否會因此打退堂鼓。

戴威斯認為，中國2019年可能會在其他方面更加「挑戰極限」，例如將新武器部署到美濟礁和永暑礁，或者也可能宣布島與島之間的海域都是中國領土，不再限於島嶼周邊12海浬範圍。

專家警告，北京此舉等同玩火，且可能激起華府不快的反應。美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）亞洲問題專家希斯（Timothy Heath）說，「如果北京的邊緣政策成功，在戰略上好處很多，但風險也很巨大，後果可能很悲慘。」