跌慘了　手機出口年減逾七成歷史最慘烈

▲手機。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（20）日公布統計，網路通訊產品包含手機、電話路由器等，今年前11月月網通產品出口規模為117億美元，較去年同期年減15％，占總出口比重降為3.8％，財政部官員表示，其中手機出口持續萎縮及基期較高等因素、較去年同期年減71.9％為歷年最慘烈。

財政部表示，100年因本土手機大廠HTC、華碩、宏碁等品牌強攻國際市場有成、銷售暢旺，帶動網通產品出口達169億美元歷年高點，占總出口5.4%，其後隨廠商轉型經營、市場需求漸趨飽和等因素，網通產品出口增少減多，至106年因全球景氣復甦及物聯網應用需求帶動，出口轉增15%，今年1至11月因手機出口持續萎縮及基期較高，出口規模為117億美元，較去年同期減15%，占總出口比重降為3.8%，較100年減 1.6個百分點。

網路通訊的出口地區觀察，今年前11個月以中國大陸與香港占 四成最多，對美占比由100年的48.7%降至22.4%。進口方面，今年前11個月規模值59億美元，占我國進口比重2.2%，主要來自中國大陸與香港，占比約3/4，越南占7.1%居次。

▲網通出口金額與國家一覽表。（圖／財政部提供）

以細項貨品觀察，100年我國手機出口規模達106億美元顛峰，今年前11月累計僅4億美元，年減71.9%為歷年最大。不過，受惠於網路通訊服務大幅提升，交換器及路由器出口逐年走高，106年27億美元創新高紀錄，今年1至11月較上年同期增6.9%，以對美、陸港出口為主(占四成六)。

進口方面，國外大廠手機深受國人喜愛，近年手機進口多呈雙位數成長，惟今年新機銷售不如預期，累計1 個月較上年同期減6.5%；交換器及路由器則增一成二。

▼手機、交換器及路由器出口走勢圖。（圖／財政部提供）