快訊／統一首度跨足東北亞市場　成功併購韓國熊津食品

▲統一集團今日公告子公司成功收購韓國熊津食品74.8%股權，將首度進軍韓國市場。圖為統一集團董事長羅智先。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

統一集團佈局海外市場再下一城。統一集團今（20）日公告，子公司Kai Yu (BVI) Invt. Co., Ltd.董事會通過，將以新台幣68.7億元，收購韓國熊津食品74.8%股權；統一集團將首度跨足東北亞市場，搶攻人口紅利龐大的韓國食品市場商機。

統一表示，未來將加大對韓國飲料市場的投資與發展。本交易尚需取得韓國公平會及台灣公平會結合許可後才能完成交割。

統一企業公司下屬100%持股Kai Yu(BVI) ，於今年10月25日透過財務顧問BNP Paribas Securities (Asia) Limited向韓國私募股權基金公司Hahn & Company (簡稱Hahn & Co.)的財務顧問Citigroup Global Markets Korea Securities Limited，提交約束性報價，參與「Woongjin Foods Co., Ltd.」（簡稱Woongjin Foods) 74.8%的股權競價標售案。經過近二個月的談判協商，今Kai Yu(BVI)與Hahn & Co.簽署股權買賣合約。

統一表示，在Woongjin Foods已經建立的品牌、通路優勢上，繼續加大對韓國飲料市場的投資與發展；未來會藉由Woongjin Foods全資子公司Daeyoung Foods在甜食的產品技術及銷售網絡，發展巧克力及多樣化的甜食零嘴產品市場，Daeyoung Foods商品目前都在韓國銷售，未來可能會進軍的市場仍評估中。

統一指出，伴隨著「韓流」在亞洲市場日益增加的流行性，再結合台灣的文化、品牌及特色產品，相信可以提供給全亞洲消費者更優質且豐富的產品及服務，統一第二個50年提供最強而有力的成長動能。

統一也表示，集團希望擴展以亞洲為主要範疇的海外市場，藉由此次企業整合機會，交易完成後Woongjin Foods將會成為本公司在亞洲市場布局強而有力的平台之一。

「Woongjin Foods」的前身是1976年於韓國忠清南道設立的韓國人蔘飲料產品公司，1987年被韓國知名集團Woongjin Co., Ltd.（簡稱Woongjin Co.） 收購後更名為「Woongjin Foods」，開始果汁、即飲茶的生產銷售；2013年Woongjin Co.因為策略調整，再將「Woongjin Foods」出售給Hahn & Co.。

