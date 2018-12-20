總裁開講／升不升息　「台美利差」不是央行主要考量



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（20）日召開今年最後一次理監事會議，對於市場擔心，央行長期實施低利率不升息，會不會使台美利差擴大，央行總裁楊金龍表示，「台美利差不是央行主要考量」，理監事會的決定是根據經濟指標，央行不會因為明年不確定性很高，趁現在經濟稍微好一點的時候，調升利息，到明年再行調降，採取的是比較穩健的做法。

市場擔心台灣央行是否錯過預防性升息的列車，楊金龍解釋，央行是根據經濟指標，採取比較穩健的做法、用貨幣寬鬆的利率政策來支持，楊金龍提出說明，預防性的升息跟預防性的降息，基本上央行不會這麼做，而是要對明年的經濟預測跟物價，採取適當的貨幣政策才是合適的。

從理監事會議記錄中發現有成員表示要對未來市場有前瞻性的指引，楊金龍說，那是個別理事的意見，理監事沒有強調要前瞻性的指引，那只會發生在需要量化寬鬆的國家，理監事只是提出面對中長期的不確定因素，應該要有調整利率的機會。

楊金龍也指出，台灣物價目前尚屬平穩，央行預測明年消費者物價指數（CPI）為1.05%，低於今年的 1.38%，而明年國內經濟成長率2.33%，較今年下滑。

同時，主要國家貨幣政策仍然分歧，此將導致跨國資金移動頻繁，楊金龍說，除了美國以外，日本、歐元區和中國大陸的貨幣政策都還是寬鬆，再加上美中貿易戰不確定性高，台灣央行才因此暫不升息。

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