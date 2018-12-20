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航太龍頭漢翔A320複材廠房接單旺　明年下半年產能滿載

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▲漢翔公司董事長廖榮鑫（圖中）表示，依據波音預測，未來20年全球會有4.2萬餘架飛機需求量，總產值將高達6.3兆美元，將為航太供應鏈帶來榮景。（圖／記者林淑慧攝）

▲漢翔公司董事長廖榮鑫（圖中）表示，依據波音預測，未來20年全球會有4.2萬餘架飛機需求量，總產值將高達6.3兆美元，將為航太供應鏈帶來榮景。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國內航太龍頭漢翔公司今（20）日舉辦法人說明會，董事長廖榮鑫表示，為因應空中巴士客戶的複材訂單急需生產，漢翔近期再擴充「TACC-19」複材能量廠房；法人表示，新廠專責生產單走道的A320系列機腹整流罩複材組件，預計明年下半年達產能滿載，可為公司營運帶來利多。

漢翔公司今天舉行法人說明會，由董事長廖榮鑫主持，總經理林南助簡報營運現況，並邀請法人投資人及專業投資機構，實地走訪漢翔的TACC-22廠(臺灣先進複材中心Taiwan Advanced Composite Center，簡稱TACC)，以及主要規劃生產Airbus A320系列飛機複材訂單的TACC-19廠。

▲漢翔公司總經理林南助表示，為因應訂單需求，漢翔將現有的#19廠，特別改建為「TACC-19」複材能量廠房。（圖／記者林淑慧攝）

▲漢翔公司總經理林南助表示，為因應訂單需求，漢翔將現有的#19廠，特別改建為「TACC-19」複材能量廠房。（圖／記者林淑慧攝）

總經理林南助表示，近年漢翔由國外所承接之新業務複材比重大幅增加，既有的TACC廠已無法再負荷其它新案生產之需求，再加上Airbus公司客戶訂單急需生產，漢翔因此將現有的#19廠，特別改建為「TACC-19」複材能量廠房，以因應產能需求。

依據波音及空巴公司預估，國際民機在未來20年的航空市場需求，全球客運量仍以每年4.4%至4.7%的增速持續成長，將出現37,400至42,700架新飛機的需求量，也成為全球航太供應鏈的兵家必爭之地。

林南助指出，為因應節能環保的趨勢，波音及空巴公司兩大巨頭，對於新飛機的設計、製造趨勢，均大量採用複合材料，如空中巴士的 A350以及波音的 B787機型，其機身結構都超過50%的複合材料。

不論是波音或空巴，對於未來的民用飛機市場，都具有很高展望，且正逢換機及新機採購期間，航太商機很大，根據波音預測，未來20年全球會有4.2萬餘架飛機需求量，總產值將高達6.3兆美元。

法人表示，在產業具長期成長性之下，持續看好漢翔未來的營運表現。依據財報，漢翔公司第三季的財務報告累計營收198億元，本期淨利16億元，每股盈餘1.7元，優於去年同期；今年前11個月累計營收為251億元，力拚全年營運表現再攀高峰。

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關鍵字：航太,漢翔,波音,空中巴士,廖榮鑫

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