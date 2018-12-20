總裁開講／央行示警全球景氣放緩　雙雙下修今、明年經濟成長



▲央行總裁楊金龍今（20）日下午召開今年最後一季理監事會議，宣布利率維持不變，並對於今年與明年的經濟成長預估值雙雙下修。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台灣中央銀行今（20）日下午召開第四季理監事會議，仍決定「利率連十凍」，維持央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%；然而央行還特別示警，受貿易戰衝突升溫、全球金融情勢趨緊等影響，預測明年全球及主要經濟體景氣走緩，雙雙下修今、明年經濟成長。

央行也公布，明年M2成長目標維持2.5%至6.5%，主要考量經濟成長、金融與物價情勢等因素。

央行表示，受全球中美貿易衝突升溫、全球金融情勢趨緊等影響，全球力道趨緩，貿易動能減弱，國際金融市場波動劇烈，國際機構多下修本年及明年全球經濟及貿易漲預測。再者，主要的經濟體也紛紛下修經濟成長，我國的出口、進口明年都是下修的，因此央行預測本年第四季經濟成長持續走緩，全年經濟成長率為2.68%。

而展望明年，民間消費成長持穩，政府持續推動前瞻基礎建設，民間投資也持續成長，惟主要的貿易對手國經濟成長率走緩，恐抑制外需動能，故下調明年經濟成長率至2.33%。

而本年10月以來，因國際油價大幅回跌，加以國內蔬菜盛產價跌，以及菸稅調高效應減退，消費者物價指數（CPI）漲幅趨緩。央行預測本年CPI為1.38%、核心CPI為1.21%；明年通膨展望CPI降為1.05%、核心CPI降至0.93%。

央行總裁楊金龍表示，利率政策主要考量因素包含國外與國內因素，外在有美中貿易政策的不確定性，國內因素則有明年經濟成長率低於今年，通膨率也比今年低，明年負的產出缺口略為擴大，而台灣實質利率水準尚屬中等。

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