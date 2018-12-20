台積電矽智財夥伴　円星科技下月上櫃　力拚全球市占第一

▲專攻積體電路矽智財的円星科技，預計明年一月下旬掛牌上櫃。圖為円星科技董事長林孝平。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台積電搶攻人工智慧領域的矽智財夥伴円星科技，將於明年一月下旬掛牌上櫃，董事長林孝平表示，円星今年前三季每股稅後淨利(EPS)為5.99元，未來將聚焦人工智慧及車用晶片等研發，目標挑戰產業龍頭新思科，成為市占率世界第一的IP公司。

成立於2011年的円星科技，為前智原總經理林孝平創立，為一專業積體電路矽智財（簡稱IP）技術研發與授權服務公司，為國內少見的純矽智財授權公司，主要產品包括積體電路矽智財設計服務，高速傳輸介面矽智財設計如 USB、MIPI、PCIe、SATA 等。

「IP產業的經營在精不在大，」林孝平表示，円星科技的IP已成功授權全球半導體一線大廠，包括台積電、高通、華為海思及日本松下等客戶，累積往來的全球晶圓代工廠超過10家，IC設計公司則超過200家。

▲円星科技董事長林孝平表示，台灣IP產業的時代已經到來，看好明年IP在人工智慧、通訊領域及車用電子的佈局。（圖／記者林淑慧攝）

面對全球IP產業競爭激烈，林孝平指出，円星科技的定位是做出「精品級的矽智財」，以研發實力與核心低功耗的關鍵技術，築起競爭門檻，同時提供客製化的整合到量產技術服務，不僅與各大晶圓代工廠關係緊密，更躋身台積電IP聯盟成員之一。

円星科技成立不過短短7年，公司即能獲利並逐年成長，其主要營收來自IP授權服務。林孝平表示，去年公司IP授權金的營收佔比約87%，權利金及其他佔比約13%，目標希望將權利金比重逐年拉升至二成。

展望後市，円星科技將致力投入人工智慧、物聯網、雲端運算、車用電子及區塊鏈等產品應用的IP開發，明年重點將聚焦在人工智慧、IOT及車用電子領域，挹注公司成長動能，另將著眼7奈米製程開發，用極致工藝來證明円星的研發實力。

依據財報，円星科技今年前三季營收為5.1億元，年成長20.92%；營業淨利為1.82億元，年增26.95%，每股稅後淨利(EPS)為5.99元；法人預估，受惠IP設計產業成長趨勢，以及北美及大陸市場需求增溫，円星科技今年全年EPS可望挑戰9元，營運再攀高峰可期。