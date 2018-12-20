總裁開講／美對中若擴大加稅　央行：勢必衝擊台灣！



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（20）日舉行今年第四季也是最後一次的理監事會議，總裁楊金龍提到中美貿易戰對台灣衝擊。他指出，若美國擴大對大陸電子資通訊終端產品進口加徵關稅，以及管制美國高科技輸出，台灣因為高度參與全球價值鏈，勢必會受到衝擊。

央行指出，川普後續如何進行對外經貿談判，可以留意近期數項重大事件的發展。例如，川普總統與中國大陸領導人習近平於G20會面後的美中關係，美國與歐、日等傳統盟國的合作關係有無改變，今年11月美國期中選舉結果對川普政府經貿政策的後續影響，以及美國是否擴大對匯率操縱國的認定標準。

央行也指出，美國財政部匯率政策報告以及未來擬在新的貿易協定中，增列匯率條款與非市場經濟國家條款，圍堵大陸等特定國家。央行認為，這樣的做法可能衍生全球電子、汽車等產業供應鏈面臨重組風險，增加全球經濟下行風險，因此IMF、OECD等國際機構陸續對今、明兩年的全球經濟提出放緩的示警。

而央行也首次在會議資料中提到華為事件，央行指出近期部份國家限用華為產品，將可能影響到台灣的相關供應鏈，例如網通產品以及手機業者的出口以及投資表現。

另外央行也提出，川普政府批評WTO貿易爭端解決機制效力不彰，以及破壞G20向來反對貿易保護主義的立場，都會為全球貿易秩序帶來更多不確定性。

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