　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

頻道下架和移頻採「許可制」　NCC告訴業者「誰是老大」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲電視，有線電視，公平會，頻道代理商，螢幕，看電視。（圖／視覺中國CFP）

▲有線電視頻道下架和移頻，以後NCC說了算！（圖／視覺中國CFP）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）19日審查通過「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第二條、第三條、第四條修正草案」。其中影響系統業者最大的第二條條文，就是基本頻道新增、停播、位置異動時，均應以申請「許可」方式辦理。市場人士分析，NCC會大刀闊斧「改革」，就是因為先前民視遭TBC下架和凱擘申請壹電視移頻兩風波有關，此舉就要告訴系統業者「誰才是老大」。

這次NCC調整的「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法草案」總共有三條文，包括第二條、第三條和第四條；其中第二條內容修正為「有線廣播電視系統經營者之基本頻道新增、停播、位置異動，除下列情形外，應申請頻道之規劃及其類型變更許可：一、基本頻道新增，無涉其他頻道停播或位置異動。二、因頻道供應事業終止經營，而須停播該基本頻道。」

NCC在草案中說明：系統經營者之基本頻道新增、停播、位置異動時，因涉及核准費率、頻道供應事業洽談合約、購物頻道數量限制及消費者權益之影響，因此基本頻道之變更均應以申請許可方式辦理；惟如系統經營者之基本頻道新增，對於系統經營者之其他基本頻道未有影響，且新增頻道有助於消費者權益，則依「有線廣播電視系統經營者營運計畫變更申請許可或報請備查辦法」，向中央主管機關報請備查，無須申請許可；如因頻道供應事業終止經營，致系統經營者無從選擇須停播該頻道時，亦無須向中央主管機關申請許可，也依「有線廣播電視系統經營者營運計畫變更申請許可或報請備查辦法」報請備查。

市場人士分析，NCC此舉，就是因為先前民視遭TBC下架和凱擘申請壹電視移頻兩風波有關。

回顧民視遭TBC下架一事，起因是雙方對授權費談不攏，儘管NCC多次居中調處，雙方臨時授權日也一延再延，但是因為雙方對授權費還是沒有共識，加上民視拒絕延長「臨時授權」，導致TBC在5月4日凌晨宣告停播民視新聞台，影響包括台中、南桃園、新竹縣、苗栗縣四區，約76萬用戶的收視權益，身為主管機關的NCC不僅顏面無光，更是大為惱火

至於凱擘申請壹電視移頻一事，雖然是以壹電視「收視率不佳」為由申請調整，但是市場解讀是近年因為練台生所投資的北都有線電視，持續在凱擘位於台北市的大本營以低價收視費搶走凱擘不少收視戶，導致蔡明忠（凱擘）和練台生（北都）因此「結下樑子」，而拿練台生的「壹電視」開刀。

市場人士表示，由於之前「系統經營者上下架規章」沒有一致的標準，因此當系統業者申請移頻或頻道下架時，常造成主管機關困擾，因此NCC在通過「系統經營者上下架規章參考原則」和「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第二條、第三條、第四條修正草案」後，把遊戲規則訂出來，再加上手握「許可權」，就是要明白的告訴業者「誰才是老大」。

ET快訊
蘇啓誠遺孀指「政治人物誤導事實」　她揭：謝長廷看的遺書哪來？
草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP！吃草男友妳吃了？
李千那脫了！火辣跨坐徐鈞浩熱吻：精疲力盡

關鍵字：NCC,上下架,移頻,系統業者,有線電視,媒體產業

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監事會議重點

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車廠　貢獻明年業績達2億

貿協前進埃及　探索中東潛在商機

電子支付太夯　央行：現金有4大優勢有存在必要　

藉裁員報復工會成員　元晶發表聲明回應

鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農貿市場傳捷報

國發會公告明年國家發展計畫　GDP只剩2.4到2.6%比今年慘

11月外銷訂單由紅翻黑　美中貿易戰所害終止連四個月正成長

外資匯出、壽險業投資海外增　楊金龍：非台美利差導致

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監事會議重點

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車廠　貢獻明年業績達2億

貿協前進埃及　探索中東潛在商機

電子支付太夯　央行：現金有4大優勢有存在必要　

藉裁員報復工會成員　元晶發表聲明回應

鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農貿市場傳捷報

國發會公告明年國家發展計畫　GDP只剩2.4到2.6%比今年慘

11月外銷訂單由紅翻黑　美中貿易戰所害終止連四個月正成長

外資匯出、壽險業投資海外增　楊金龍：非台美利差導致

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

重新換發歐欣水保施工許可證　台南市政府引爭議

2018優良公寓大廈評選出爐　台南市頒獎表揚

匪搶刮刮樂「腳滑」屁股開花 老闆冷眼看超淡定網友笑翻

財經熱門新聞

電子支付太夯　央行：現金有4大..

不贊成訂「超跑條款」　顧立雄：..

藉裁員報復工會成員　元晶發表聲..

受惠中信LINE Pay卡回饋..

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車..

鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農..

國發會估明年GDP只剩2.4到..

好幸福！玉山金年終會比去年優　..

手機出口跌幅　歷史最慘

看到赤字嚇壞！政府猛課770億..

手機門號拿出來　信用小白馬上貸

貿易戰影響11月外銷訂單由紅翻..

外資匯出、壽險業投資海外增　楊..

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監..

更多熱門

相關新聞

發展5G產業　NCC引入商業驗證機制和放寬申請人資格

國家通訊傳播委員會（NCC）19日審查通過「學術教育或專為網路研發實驗目的之電信網路設置使用管理辦法 」修正案，引入商業驗證實驗機制及放寬實驗申請人資格等措施，以因應國內5G、物聯網等新興科技、創新ICT應用、垂直場域技術及商業模式探索需求，積極鼓勵技術研發與商業創新應用，促進我國數位經濟發展。

通過了！　基本頻道變更要NCC許可才算數

新聞別亂報！事實查證列頻道評鑑換照重點審查項目

虐貓致死新聞內容太殘忍　民視和TVBS遭罰40萬元

拿回排頻權　NCC要把基本頻道變更採許可制

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面