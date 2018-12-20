頻道下架和移頻採「許可制」　NCC告訴業者「誰是老大」

▲有線電視頻道下架和移頻，以後NCC說了算！（圖／視覺中國CFP）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）19日審查通過「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第二條、第三條、第四條修正草案」。其中影響系統業者最大的第二條條文，就是基本頻道新增、停播、位置異動時，均應以申請「許可」方式辦理。市場人士分析，NCC會大刀闊斧「改革」，就是因為先前民視遭TBC下架和凱擘申請壹電視移頻兩風波有關，此舉就要告訴系統業者「誰才是老大」。

這次NCC調整的「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法草案」總共有三條文，包括第二條、第三條和第四條；其中第二條內容修正為「有線廣播電視系統經營者之基本頻道新增、停播、位置異動，除下列情形外，應申請頻道之規劃及其類型變更許可：一、基本頻道新增，無涉其他頻道停播或位置異動。二、因頻道供應事業終止經營，而須停播該基本頻道。」

NCC在草案中說明：系統經營者之基本頻道新增、停播、位置異動時，因涉及核准費率、頻道供應事業洽談合約、購物頻道數量限制及消費者權益之影響，因此基本頻道之變更均應以申請許可方式辦理；惟如系統經營者之基本頻道新增，對於系統經營者之其他基本頻道未有影響，且新增頻道有助於消費者權益，則依「有線廣播電視系統經營者營運計畫變更申請許可或報請備查辦法」，向中央主管機關報請備查，無須申請許可；如因頻道供應事業終止經營，致系統經營者無從選擇須停播該頻道時，亦無須向中央主管機關申請許可，也依「有線廣播電視系統經營者營運計畫變更申請許可或報請備查辦法」報請備查。

市場人士分析，NCC此舉，就是因為先前民視遭TBC下架和凱擘申請壹電視移頻兩風波有關。

回顧民視遭TBC下架一事，起因是雙方對授權費談不攏，儘管NCC多次居中調處，雙方臨時授權日也一延再延，但是因為雙方對授權費還是沒有共識，加上民視拒絕延長「臨時授權」，導致TBC在5月4日凌晨宣告停播民視新聞台，影響包括台中、南桃園、新竹縣、苗栗縣四區，約76萬用戶的收視權益，身為主管機關的NCC不僅顏面無光，更是大為惱火

至於凱擘申請壹電視移頻一事，雖然是以壹電視「收視率不佳」為由申請調整，但是市場解讀是近年因為練台生所投資的北都有線電視，持續在凱擘位於台北市的大本營以低價收視費搶走凱擘不少收視戶，導致蔡明忠（凱擘）和練台生（北都）因此「結下樑子」，而拿練台生的「壹電視」開刀。

市場人士表示，由於之前「系統經營者上下架規章」沒有一致的標準，因此當系統業者申請移頻或頻道下架時，常造成主管機關困擾，因此NCC在通過「系統經營者上下架規章參考原則」和「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第二條、第三條、第四條修正草案」後，把遊戲規則訂出來，再加上手握「許可權」，就是要明白的告訴業者「誰才是老大」。