《富爸爸、窮爸爸》作者成大富翁　高喊「喜歡股市崩盤」

▲《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎曾表示「我喜歡股市崩盤」。（圖／取自wikimedia）

財經中心／綜合報導

20年前寫出暢銷書《富爸爸，窮爸爸》的羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）顯然賺了一筆大錢，據Celebrity Net Worth報導指出，他靠著寫書、舉辦冠名研討會、投資房地產及黃金等方式賺了8000萬美元（約新台幣24.8億元）。不過據一名參與他主辦活動的一位與會者的說法，他也是一個「白痴」，因為清崎明白的表示「我喜歡股市崩盤」。

Market Watch報導，清崎近日在他的部落格貼文忠提及了他希望股票市場崩盤的看法，並引述美國已故經濟學家明斯基（Hyman Minsky）於1982年提出的金融泡沫的7大階段，並探討目前我們究竟處於哪個階段。

清崎表示：「在我的專欄及書籍中，已經討論過這個繁榮、蕭條和泡沫化的主題。但是，由於世界似乎正處於許多不同的繁榮及蕭條的邊緣，我認為現在是重新審視它的好時機。」

這7個階段分別為：

第１階段：金融衝擊波。通過撼動現狀來引發新興市場危機，可能是戰爭、低利率或新技術。

第２階段：加速。為了使衝擊變成爆發力，需要燃料。清崎以9月11日之後的歷史房地產熱潮為例，他表示，由於股市崩盤及利率下跌，市場出現了恐慌式買盤。

第３階段：幸福感。就在此時，更多的傻瓜湧入。清崎說：「我們錯過了爆發期，而一個明智的投資人道應該等待下次爆發，而不是錯過了當前的熱潮還一頭跳下去。」

第４階段：財務困境。那些傻瓜開使陷入內部人士設置的陷阱。清崎表示，晚進場的人、懷疑論者、外行人及膽小鬼終於被貪婪所吞噬，滿手現金地衝進了陷阱中。不久之後，現實及痛苦就開始了，恐懼感上升，他們開始賣出。

第５階段：市場逆轉，繁榮的景象變成暴跌。閒錢完全消失了，虧損開始累積，或著又像清崎書中的「富爸爸」說的那樣：「這就是上帝在提醒你，你不是你以為的那麼聰明。」

第６階段：恐慌開始。外行人賠光了所有的錢，急著使用各種裝置試圖止血，而專業人士則開始享用大餐，「他們就像一隻冬眠的熊，經過長時間的睡眠後醒來，發現巢穴外面排了一整排的垃圾桶，其中裝滿了前一晚派對中沒吃完的的昂貴食物和香檳。」

第７階段：白色騎士登場。當股市的情況變得非常糟糕時，政府就會介入，就像房地產破產後的1990年代一樣，「當政府開始座任何事情時，最好的做法就是什麼都不做。」

所以我們現在究竟處在哪個階段？清崎認為，我們可能接近這個周期的末端，但此刻我們仍面臨著殘酷的氣候。「當前的買賣的艱難時期，房地產價格高、利率高且持續攀升、股市上沖下洗、美元走低、黃金價格抬升，而且有很多錢正尋求購屋。」

清崎表示，自己目前採取「冬眠熊」的方式，而現在比以往任何時候都更重要的就是關注價值，而非價格。當價格低時，發現價值很容易。「現在，你就知道我為什麼說喜歡市場崩盤了。」