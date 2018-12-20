日月光關注長照　明年實施長輩樂學專案

▲日光文教基金會執行長汪渡村。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

日月光基金會關注人口老化問題，董事長張虔生以母親之名成立的張姚宏影社會福利慈善事業基金會出資600-800萬，推出「日月光吉祥樂學」專案，關懷長者心靈方面的長照。

日月光基金會執行長汪渡村今（20）日表示，此專案初步將從日月光集團大本營中壢廠、旗下環旭南投廠當起始點，範圍設定在員工們55歲以上的家長，以及集團所在社區鄰里55歲以上的長輩，預計明年（2019年）開始實施。

日月光集團同時攜手佛光大學未來與樂活產業學系，開設專業學程，並與中華電信合作，搭配中華電信健康雲服務平台，未來會動員公司同仁參與此專案志工，同時委託當地社會局協助合作。

目前規劃的課程內容包括身體滋養課程，例如：唱歌練氣健康法、蔬食健康食譜、園藝陶冶、經絡養生保健等；心靈滋養課程，包括茶禪清心、桌遊健心、與失智症說掰掰等；樂活自在課程，例如出遊、參觀；以及健康促進課程，例如健康檢測、期中照護、提供醫療諮詢及建議等，課程相當多元，專注在長者心靈方面的充實。

日月光集團表示，2019年第一年實施時，將分6梯次進行，每梯次預計服務30位長者，第一年總計可服務180位長者，並視第一年實施成果，再決定未來是否擴大辦理。

▼日光文教基金會。（圖／記者周康玉攝）