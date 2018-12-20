張宇韶／棉裡藏針，是柯文哲在雙城論壇的政治盤算

▲雙城論壇柯文哲接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



●張宇韶／兩岸政策協會研究員。

在民進黨執政之後，雙城論壇始終是柯文哲在兩岸關係中的年度大戲，原因非常簡單，這是北京用來進行「軟的一手」的統戰平台，也是柯市長穿梭紅白累積個人政治資本的主場。直白說，形式上是上海台北地方層級的交流，背後則是國台辦對台政治工作的最前緣，柯文哲與中共從中「各取所需」。

柯氏邏輯「不把話講死」

本次論壇適逢民進黨九合一大敗新民意，面對國民黨縣市首長排山倒海提出「接受九二共識作為兩岸交流前提」與「政治零分、經濟一百分」與「人進貨出」的訴求，也讓本次論壇格外引人關注。由於北京對台政策的手路大致已浮現，亦即「硬的更硬，軟的自己過來拿」，因此相較上海副市長劉波的談話，輿論更加在乎柯文哲的表態內容。究竟柯文哲葫蘆裡賣的藥，是在「九二共識」與「經濟發展」逐次加碼取回論述主導權，還是放低政治位階遂求城市實質交流，更是鎂光燈聚焦所在。

很明顯的，柯文哲選擇的是後者，這就是典型柯氏邏輯：「逆勢操作、市場區隔、留有餘地、不把話講死」，這是柯粉或是柯黑應該要做的基本功課。

柯文哲或其幕僚很清楚當下所處政治位置、手中籌碼以及未來追求目標，這就是傳統的「理性抉擇模式」。柯文哲很清楚目前是九二共識浪頭正起的高潮，如果只是一味進場加碼凸顯「一中原則」不僅落入藍營政治語境的陷阱中，在欠缺符號區隔下終將失去高度與主體性。

相較於九二共識的清晰的後設敘事內容，柯文哲則選擇「建設性模糊」的論述戰略，才能持續維繫其遊走紅藍綠之間的動能，昔日「兩岸一家親」的論述已經充分發揮如此功能，在當下詭譎的政治氛圍中，柯文哲在本次雙城論壇所提的「對抗不是解決問題的好方法，合作會更符合兩岸人民福祉以及『五個互相』就是恰如其分的說法，即便這些內容是空洞的廢話。但柯文哲深知，只要「紅的期待講更多、藍的希望軟切割、綠的反感但提不出新的」的現象始終不墜，柯文哲持續坐穩兩岸被統戰王的衛冕者寶座。

不單純的「五個互相」

此外，面對藍營政治氛圍大振，綠白合作甚囂塵上之際，戰避其鋒待機而動則是柯文哲必須的戰術選擇。「對抗不是解決問題的好方法」其實是軟性呼應蔡英文「不走回對抗老路」的基調，同時也巧妙將責任轉嫁在別人身上，究竟是北京還是美國，就讓聽者自行詮釋或對號入座。巧妙的是，柯文哲所謂「五個互相」根本就是共產黨語法，這就是中共「和平共處五原則」的翻版（互相尊重主權和領土完整、互不侵犯互、不干涉內政、平等互利、和平共處），北京看了應該難掩高潮心情，這也是柯文哲高明之處。

直白說，相較於台北市立委補選的寸土不讓的暗黑行銷術，這是柯文哲與民進黨進行議價的正面籌碼，軟硬之間頗有節奏，也符合柯文哲對於毛澤東思想與中共統戰的推崇。雖然我認為這其實是所有馬基維利現實主義政客必有的素養，可惜藍綠兩黨總是被玩弄在掌股之間。

最值得觀察的是，在目前「經濟重於政治、價格強過價值」的社會氛圍下，做為網路聲量的帶領者，柯文哲自然理解用自己的語言回應柯粉與鄉民期待；「永續的城市、永續的發展」與「循環經濟」，舉其他市政議題的交流合作大致符合經濟選民的想像，至於如何具體落實相關政策，市府大概已簽了三項合作協議作為回應，其他應該已讀不回，這也是柯文哲向來的風格。

或許柯文哲現在正在暗自竊笑，因為雙城論壇又讓他搶回近日輿論頭條與網路聲量，這是素人政治不可或缺的政治嗎啡。

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