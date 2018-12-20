影／鈺創結盟美國新創團隊　開發3D感測套件

記者周康玉／台北報導

因應半導體未來應用領域化（domain specific），IC設計公司鈺創（5351）攜手美國新創團隊露西（Lucid）共同開發3D感測開發工具套件。

鈺創科技董事長盧超群今（20）日親自展示，他表示，此套件最大不同，是採自然光3D深度感測(Natural-Light 3D Depthmap Sensing)技術，為三眼之3D深度影像擷取方案，其超廣角最高可達180度、Full-HD 1080P高解析深度圖，創世界紀錄。

盧超群指出，由於採用直觀的軟體開發套件（SDK）、基於AI的軟體功能，提供成本最佳化方案，將有助於開發者快速發展3D 掃描(3D Scanning)、物件辨識(Object Recognition)、手勢控制(Gesture Control)、3D人臉解鎖(FACE ID)等3D視覺性應用，能廣泛應用於智慧零售(Smart Retail)、智能安防監控、無人機、機器人等領域。

美國Lucid公司創始人暨CEO Han Jin表示，Lucid多年的成熟電腦視覺AI演算法經驗，與鈺創硬體結合，將一起為客戶創造價值。

盧超群表示，如果多年前他沒有異質整合的理念，也做不出來此產品，和他在半導體奮鬥史吻合。

盧超群表示，半導體正以異質性、軟硬整合因應新世代所帶來的挑戰，今推出的3D感測開發者工具—軟硬模組化平台，就是要讓開發者能透此3D深度感測介面，賦予產品具智慧、提供消費者直覺性體驗。

▼鈺創董事長盧超群。（圖／記者周康玉攝）