她耳內疼痛...醫一照蜘蛛爬出　大眼萌樣竟激似「蠟筆小新」！

▲印度女子耳朵裡爬出的蜘蛛意外像蠟筆小新 。（圖／翻攝Facebook／Santosh Shivaswamy）

網搜小組／綜合報導

印度一名女子去年睡到一半感覺耳朵不舒服，隨後到醫院檢查，在醫生的照明下，竟爬出一隻活生生的多爪小蜘蛛，連醫生都表示十分少見。事隔一年，眼尖網友發現，畫面中的蜘蛛有著兩顆黑得發亮的眼睛，像極了日本動漫「蠟筆小新」；影片在上個月被分享至臉書社團「爆笑公社」，鄉民都表示非常可愛。

本站去年曾報導《少女耳朵變成「盤絲洞」 燈光一照「大眼蜘蛛」爬出來！》文內提到，印度班加羅爾（Bangalore）女子拉克什米（Lekshmi L）一天下午在陽台睡醒以後，突然感到右耳不太舒服，且腦袋相當疼痛。但是她用手指挖耳朵，以及請別人用手電筒照明後都沒有看見東西，所以就沒有繼續追究，想說之後可能就會好轉。

但疼痛的情況並沒有消退，拉克什米終於忍受不住，在丈夫的陪同下前往醫院檢查。耳鼻喉科醫生席瓦斯瑪（Santosh Shivaswamy）判斷裡面應該有蟲子，於是拿出手電筒持續照射，希望能利用趨光性將蟲子引誘出來，結果真的爬出一隻有著好幾顆大眼睛的多爪蜘蛛。醫生表示，活蜘蛛在人體耳朵裡移動十分少見，所幸沒有對這名女子造嚴重的傷害。

影片中可見，這隻蜘蛛有著兩顆蒼蠅般的黑色大眼，看起來就是以蒼蠅為食的「跳蛛」，俗稱「蠅虎」，具有絕佳的視力和跳躍能力。不過可怕的蜘蛛似乎有可愛之處，有網友仔細一看，發現這隻蜘蛛長得超像卡通人物「蠟筆小新」，並在上個月轉發至臉書社團「爆笑公社」，網友紛紛表示很萌。

網友留言說，「我剛剛第一眼真的看成蠟筆小新，以為蠟筆小新是故意P上去的，結果真的是蜘蛛的頭」、「佛羅里達跳蛛，好像是白佛，超級萌的」、「第一次覺得蜘蛛可愛」。