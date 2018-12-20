「堅果門」案被迫下跪座艙長　獲賠償40萬元

▲在「堅果門」事件中被逼迫下跪的「大韓航空」座艙長朴昌鎮。(圖／KBS News)

國際中心／綜合報導

2014年時，「大韓航空」長公主時兼副社長趙顯娥在「堅果門」事件中逼迫座艙長朴昌鎮(Park Chang Jin)下跪，後來甚至發配他去洗廁所，引發外界嘩然。

首爾法院周三(19日)判決：「大韓航空」需賠償朴日鎮2000萬韓圜(約40萬元新台幣)，但駁回朴昌鎮向趙顯娥的索賠請求。

朴昌鎮去年控告趙顯娥及「大韓航空」，指此一事件讓他身心俱受巨創，要求賠償4億韓圜(約800萬元新台幣)。法官判 決「大韓航空」需作出賠償，但金額為2000萬韓圜， 並且以理由不充分為由，駁回朴昌鎮對趙顯娥的索賠及 撤銷公司降級處分的請求。

「堅果門」事件發生於2014年底。朴昌鎮和另一名機組人員在「大韓航空」一班即將從美國紐約起飛的客機上，為趙顯娥送上一包堅果，但並未拆封就倒出來就放在碟巷子上，違反公司的服務指示。此舉引發「長公主」暴怒。趙顯娥逼迫朴昌鎮下跪道歉，兼且以粗言穢語辱罵，還下令已在跑道上衝衝衝的客機折返。

事件曝光後在韓國國內引起公憤，「大韓航空」家族的醜聞也陸績曝光。社長趙亮鎬的兩位千金被爆無禮對待公司員工後，他的妻子李名姬今年中也被踢爆曾逼迫裝修工人下跪、甚至對他們摑耳光及用腳踢。之後更有員工爆料，指李名姬及3名子女利用公司航班走私奢侈品入境以及逃稅。