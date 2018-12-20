涉非法收受利益 法國韓裔前文化部長裴樂菡遭查查

▲韓裔法國前文化部長裴樂菡。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

韓裔的法國前文化部長裴樂菡(Fleur Pellerin)被指控貪賄：從一家之前有業務往來的南韓大型網站非法收受利益。目前正接受調查。

2014年8月至2016年2月期間，裴樂菡在前社會黨總統歐蘭德的內閣擔任文化部長。 法國「公務員透明度高級管理局」周三(19日) 發表報告指出：裴樂菡在任時以部長身份跟南韓網路巨擘NAVER Corp簽訂合約，成為該公司的客戶。

裴樂菡離開公職後成立了Korelya Consulting投資公司。2016年9月她掌管這家完全由NAVER支持的公司。 2016至2017年間，Korelya從NAVER募到兩億歐元(約70億元新台幣)。但由於之前她任公職時雙方有業務關係，這筆利益已經觸法。相關報告呈交巴黎檢察院後，當局決定展開調查。

裴樂菡1973年在漢城(今日首爾)出生。出生三、四天後父母拋棄在街上，被人發現後 轉送到孤兒院。6個月後，她被法國一對夫婦領養。在領養記錄上，她的韓文名字是金鍾淑(김종숙)。

她的養父親擁有核物理學博士學位，是一位小型企業老闆，裴樂菡21歲時畢業於法國高等經濟商業學院(ESSEC)、26歲時畢業於國家行政學院(ENA)。 畢業後任職於法國審計院，成為一名高級公務員。

2012年出任法國中小企業權理部長(Ministère du Redressement productif)，是法國首位亞裔部長。2014年擔任社會黨政府的文化部長，在亞洲部分地區有極高人氣。