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無協議脫歐致愛爾蘭物資短缺　柯維尼：會是又一次的千禧蟲

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▲▼柯維尼警告，這場無協議的脫歐，將帶給愛爾蘭一段「非常不舒服的時期」。（圖／路透）

▲柯維尼警告，這場無協議的脫歐，將帶給愛爾蘭一段「非常不舒服的時期」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

離英國脫歐剩不到100天，英國政府正在為「無協議脫歐」做準備，而歐盟19日也通過預備計畫，降低可能會造成的產業衝擊。英國無條件脫歐，可能導致與之緊鄰的愛爾蘭食品與藥品的短缺，「英國在沒有達成協議的狀態下離開歐盟，將由各方面帶給他們與愛爾蘭巨大的經濟壓力。」愛爾蘭副總理柯維尼說。

根據BBC報導，一份長達130頁的文件明確的警告「無協議脫歐的結果活生生擺在眼前」，愛爾蘭將會是所有會員國中受到最大影響的，柯維尼表示，已制定計劃避免愛爾蘭的食品與藥品短缺。無條件脫歐可能影響供應鏈，以及從英國進口的成本，「人們小看了無協議脫歐的後果，這會是又一次的千禧蟲危機，不提會造成甚麼影響，他們甚至不知道該談論什麼。」柯維尼說。

英國政府的統計數據顯示，愛爾蘭是英國最大貿易夥伴之一。2017年間，英國對愛爾蘭的出口額為327億英鎊（約新台幣1.3兆元），是英國第五大出口市場，佔對歐盟總出口量12.4%，也是石油出口量最大的國家，醫藥則排名第三。

柯維尼警告，這場無協議的脫歐，將帶給愛爾蘭一段「非常不舒服的時期」。

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關鍵字：脫歐,愛爾蘭,貿易,Brexit,simon,coveney,千禧蟲

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