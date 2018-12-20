黑人到銀行兌換3萬支票薪水　職員「認定詐欺」報警抓他

▲保羅只是想到銀行兌換現金，最後卻坐上警車。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國30歲黑人男子保羅（Paul McCowns）本月初來到俄亥俄州一家銀行，準備兌現他新工作的支票約1000美元（台幣3萬元），儘管他證明自己的身分與指紋，最後卻還是被警方上銬。當時銀行職員打給保羅的老闆，電話沒有回應，便報警聲稱男子疑似詐欺。

保羅近期成為一家電力公司的新員工，他1日帶著支票到當地的亨廷頓銀行，想要將支票兌換成現金，由於他不是銀行常客，便按照要求提供身分證明。然而，銀行員工對於這筆項目感到懷疑，打給保羅的雇主詢問沒有得到回應後，便拒絕完成交易。

沒有成功拿到現金，保羅黯然離開銀行，沒想到一輛警車不久後停在他面前，他進入自己的車內，警方卻叫他下車。原來，銀行職員趁著保羅要離開時打911報警，聲稱男子試圖兌現「與我們紀錄不符合」的詐欺支票。

無奈的保羅隨後被上銬，坐進警車內；他的老闆這才成功被員警聯絡上，他說，保羅替他工作，公司確實發放薪資。警方得知是誤會一場後釋放了保羅，但傷害已經造成。

亨廷頓銀行本周發布聲明指出，當初聯繫警方確實是業者的責任，「任何走進亨廷頓分行的人都應該受到歡迎。」布魯克林警察局長斯科特（Scott Mielke）則說明，7月開始，已有10幾名警察被召集到分行，所有案件都與詐欺支票有關。

一名銀行發言人證實，員工報警只是為了保持警惕。對此，保羅不能接受這樣的說法，他認為自己的待遇根本是種族歧視，希望銀行道歉並做好後續處置。