受惠中信LINE Pay卡回饋縮水　玉山Pi錢包卡詢問度大爆發

▲玉山金總經理黃男州。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

中信LINE Pay卡從明（2019）年1月1日起，回饋從原本的2%縮水成1%，連帶受惠同性質的玉山Pi錢包卡。玉山金總經理黃男州表示，最近因為LINE Pay卡降回饋，顧客詢問度大幅提高。

LINE Pay卡跟Pi錢包卡是目前市面上最多人用的兩張行動支付聯名卡。但中信銀宣布明年LINE Pay卡回饋率降到1%，引起不少網友表態明年要轉戰到Pi錢包信用卡。

玉山金總經理黃男州今天(20日)受訪表示，玉山Pi錢包卡今年8月才上市，吸引很多數位族群，短短4個月發卡量已經遠超越5萬張，用成長量來看，是玉山銀所有信用卡中成長最快的，加上雙11、雙12帶動，還有LINE Pay卡回饋縮水，近期網路上很多人在討論，顧客詢問度大幅提高，7成以上申請者都是在手機上App申請。

但回饋訂太高，對銀行手續費會有一定衝擊。黃男州表示，目前與玉山銀手續費成長還不錯，坦言確實有考慮到手續費的衝擊，但黃男州認為，一定是要雙贏才可以長久，短期補貼當然沒問題，但就長期來看，需要結合合作夥伴提供給顧客價值。

此外，今天玉山銀也宣布跟大江國際購物中心推出「玉山大江聯名卡」，預計2年可發出10萬張卡，同樣跟中信銀競爭。目前玉山銀的信用卡市佔率排第3名，記者詢問可否藉此超越中信銀？黃男州笑了笑不正面回答，但透露明年玉山銀流通卡量將破500萬張。

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