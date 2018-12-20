富豪揭發官員洗錢案突猝逝　6年後判定「自然死亡」無關他殺

▲富豪死因過6年才出爐，但結果被受質疑。示意圖，與本新聞無關。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

俄羅斯富豪亞歷山大（lexander Perepilichnyy）2012年在倫敦住家附近慢跑時猝死，經過6年的調查，死因終於真相大白，法醫判定他是「自然死亡」。不過，他過世的時間點非常敏感，因為當時正在幫忙揭發一件大宗洗錢案，所以外界懷疑他根本就是遭到蓄意暗殺。

據《衛報》報導，法醫希利亞德（Nicholas Hilliard）認為亞歷山大在慢跑時產生心律不整，不幸倒臥在地死亡，一切都是場意外，「沒有直接證據顯示是遭到他殺，較有可能是死於自然原因。」但這項說法令外界相當失望，因為不少人確信亞歷山大是遭到下毒。

▲過去就有過官員差點遭到毒殺的案例。（圖／CFP）



希利亞德還提到，前聯邦安全局（FSB）官員李維寧科（Alexander Litvinenko）和間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）都差點被毒死的案例，2人目前都流亡英國，隨時都有可能遭到暗殺，因此亞歷山大被毒殺也並非完全不可能。

外傳，亞歷山大死亡前一天和情婦在巴黎用餐時，餐點被有心人士下毒，雖然希利亞德駁斥了這項揣測，但是外界質疑，亞歷山大去世後沒有在18天內接受驗屍，錯過了黃金時間，胃裡食物都消化完了才進行毒藥檢測，因此驗屍結果根本不準。

當年44歲的亞歷山大是有名氣的百萬富翁，身價多達5000萬英鎊（約台幣19億元），2010年和家人從瑞士移居到英國，私底下常幫助政府揭露俄羅斯的犯罪組織，死前還正在調查一家投資公司2.3億美元的洗錢案，其中還牽涉到國家官員。

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