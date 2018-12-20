「勞資協商是個屁」　元晶裁員近一半是工會幹部

▲元晶工會今天赴勞動部抗議，認為公司不該針對性裁員，決定申請不當勞動行為裁決。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

元晶太陽能科技股份有限公司企業工會今（20）日赴勞動部陳抗，高喊「勞資協商是個屁」、「拒絕不當資遣，還我副理事長」等口號，認為公司不該針對性裁員，藉機打壓工會，向勞動部申請不當勞動行為裁決。

元晶太陽能科技股份有限公司今年10月中宣布精簡人力，新竹廠將裁撤2成員工，預估資遣200多人，元晶工會得知消息後積極與公司尋求協商，進一步了解裁員標準及名單，以降低對勞工的衝擊，不過最終協商破裂。

元晶工會表示，元晶公司以公司景氣不好、經營不善為由裁員，不過卻發現企業裁員卻有針對性，尤其是參加工會的員工及幹部，就有更高的機會被處理掉，因為工會12位理監事中，有5位員工就被裁員，換句話說，近一半的工會幹部被解雇，比例遠高於公司裁員的名單。

在這波裁員潮中，現任元晶工會副理事長廖浚弘也被解雇，他直說，過去1年除了工會會務假之外，並沒有請特別多假，績效也並非很差，但依然被解雇，痛批公司不透明的評分標準，是否因為加入工會爭取權益，才會被列入資遣名單中，「我認為這是消滅工會、瓦解工會」，因此向勞動部提不當裁決。

元晶工會指出，公司因大環境影響必須裁員，工會可以遺憾也能體諒，但特別針對工會幹部進行解雇，不禁懷疑藉由這波裁員，順手解決工會積極份子，以達到打壓工會，製造寒蟬效應的雙重效果。勞動部對此表示，首次裁決委員會今天召開，一切尊重調查結果。