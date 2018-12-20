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愛立信行動趨勢報告：2024年全球5G用戶將達15億

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▲▼5G標準第二版本啟動　陸工信部：年底實現商用和預商用。（圖／CFP）

▲根據愛立信行動趨勢報告預測，到了2024年，全球5G用戶將達15億。（圖／CFP）

記者邱倢芯／綜合報導

根據愛立信最新發布的《愛立信行動趨勢報告》指出，到了2024年，5G將覆蓋全球40%以上的人口，其中，5G增強型行動寬頻用戶數將增加至近15億，這將使5G成為全球部署最快的行動通訊技術。5G的主要擴展動力來自其更大的網路容量、每1GB的成本更低以及新的案例需求。

5G裝置的進展被視為新一代技術潛在商機的關鍵指標。愛立信預計到2019年年中，市場上將有6種5G中頻智慧型手機，以及2種以上的5G高頻毫米波(mmWave)智慧型手機。其也預測在2019年底會有1種中頻與1種高頻毫米波的工業用5G裝置。

另外在5G用戶數的成長亦備受關注，《愛立信行動趨勢報告》預測，至2024年，5G增強型行動寬頻用戶數預計達到15億。其中北美與東北亞地區可望引領5G市場發展。至2024年底，約55%的北美行動寬頻用戶將成為5G使用者，其次是東北亞地區，預期將有超過43%。而西歐地區則預計會有30%的行動寬頻用戶成為5G使用者。

在5G推出的同時，蜂巢式物聯網也正在邁向新里程碑。基於NB-IoT和Cat-M1的技術逐漸普及，全球蜂巢式物聯網連接數亦隨之成長。愛立信預期2024年時將會有41億個蜂巢式物聯網連接數，而東北亞將占27億個，這數字反映了該地區蜂巢式物聯網市場的雄心和規模。

蜂巢式網路和工業物聯網的結合讓製造更有效率及彈性。多樣化的案例和不斷變化的需求，促使營運商在其市場中部署NB-IoT和Cat-M1。舉例而言，針對少量製造但產品差異性高的產線，相較於實體連線的生產設備，運用無線網路的生產機器更簡單靈活。

再者，數位化的製造流程可以減輕人為失誤的影響，也可以更快速地學習先進生產流程所需的隱性知識和技術轉移。另外，對於無法透過有線網路進行監控，而需利用無線技術即時、穩定傳輸關鍵數據的製造流程，蜂巢式網路的解決方案亦相當重要。

2018年第三季行動數據流量相較2017年，成長近79%，創下自2013年以來的最高增幅。今年，東北亞地區保持全球行動數據流量的最大占比。在2018至2024年間，行動數據總流量預計將增加5倍，而5G在2024年時將占其中25％的流量。影片所占的行動數據流量也持續增加，受到觀看時間、線上影片、串流服務和解析度提升的影響，2024年時，影片將占74%的行動數據流量，平均每月約136 EB。

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關鍵字：愛立信,5G

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