高雄女孩在美大學畢典演說「中文開頭和作結」　移民實現美國夢

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國際中心／綜合報導

台灣女孩黃琳琇在美國墨爾黑德州立大學（Morehead State University）的畢業典禮上台致詞，以中文開頭道，「大家好，雖然我現在在講不同的語言，可是其實我們都一樣，對未知的將來感到害怕。」她說，自己可以用整段演講感謝師生、父母，也可以謝謝大家今天來到現場，「但事實上，若不是因為美國讓我有機會追求『美國夢』、讓我們一家10多年前進入這個國家，我現在不會站在你們面前。」

黃琳琇除了以母語開頭，也以中文的「謝謝」作結，勵志的演說贏得滿堂喝采。她提到，在搬到美國以前，自己只會說中文和台語，6年級時搬來肯塔基州墨爾黑德後，學會了英語，也感受到美國南方人的好客和熱情。

黃琳琇接著較為嚴肅地說，身為一位移民代表著自己是個「局外人」，而有關膚色的歧視也真實上演著；身為一位中低收入戶的移民讓自己在艱難中學會了許多事，包括愛、耐心，以及痛苦。黃琳琇說，父母也從墨爾黑德州立大學畢業，當年他們靠著少許的英文字彙，花上比美國同學10倍的時間苦讀，有時還必須翻譯整本課本。

這位來自台灣的女孩最後表示，「我們今天都在這裡慶祝著成功，但不能忘記已經克服的挑戰.....，事實上，挑戰不代表要衡量或去比較它。今天，我們在這裡是為了慶祝我們的壓力、損失，以及個人挑戰，如同我們的成就，因為認識到我們的悲傷、孤獨及壓力，其實也需要勇氣。」