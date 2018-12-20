謝金河／大同招牌蒙塵　「放火燒城」禍殃子孫

▲大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）



●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。



毀棄價值，大同蒙塵！

就像兩軍作戰，戰敗的一方，最後採取堅壁清野的策略，放一把火把整個城燒成灰燼，這次大同公司派採取精通公司法的律師獻計，把整個公司底牌全都掀了，告訴市場派，公司有多麼爛，你們還敢不敢要？這是最下下之策！

這一計使得大同集團旗下的公司股價連續跌停，市值蒸發，成千上萬小股東財富受創，這種毀棄價值，損人不利己的手段，恐怕會禍及子孫，值得上市公司經營者引以為戒。

▲大同集團旗下公司股票連日股價重挫。（圖／記者劉姵呈攝）



第二，是大同員工未來不知何去何從？很多人可能生計無著，更有甚者，有人把一生奉獻給大同的老員工，只能摸摸鼻子自認倒楣。

第三，是大同招牌蒙塵，最傷心的恐怕是大同大學畢業校友，幾十年來，大同培育無數英才，大同校友人才輩出，在各行各業都出類拔萃，沒想到大同把經營不善惡名發揮到淋漓盡致的地歩，大同蒙塵，大同校友恐怕最失落。

第四，是大同經營者擺爛，兩手一攤，倒楣的又是債權銀行，現在總債務逾千億，銀行肯定又是最大輸家，接下來是員工失業，股東股票變壁紙，林家夫婦不能好好經營公司，又捨不得把經營權給人，最後的棋局是全盤皆輸⋯⋯。

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