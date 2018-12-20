　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

股市震盪反覆　權證歸零狀況劇增

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）
▲股市示意圖 。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

12月以來，有些強勢股在波段漲幅到一個段落後，回檔幅度大且迅速，使權證投資人措手不及，不但沒有立即停損還繼續等待加碼，在行情持續下探的情況下讓權證歸零。該怎麼辦呢？法人表示，近期以0.01元回收大量放到歸零的權證，投資人在面對不確定的行情時，一定要果斷停損，為自己留住一部分的資金。

統一證券金融商品部舉例，12月以來環球晶（6488）、上銀（2049）下跌幅度分別達16.4%及12.8%，其深價外權證有些已無價值，因而以0.01元回收；如環球晶統一81購01（736060）近日回收1萬張，三檔上銀權證上銀統一81購01（077028）、上銀統一81購01（077629）、上銀統一81購03（078450）各回收約5,000至1萬張，回收總金額逾30萬元。

統一證券金融商品部強調，以0.01元回收無價值權證是統一對客戶的特別服務，也是額外的花費，但希望藉由一堂數十萬的課，在行情急漲急跌，不確定性高的情況下，提醒投資人停損不但重要且要當機立斷。

當權證來到深價外，如上述權證皆已來到價外40%以上，單價極低，與現股連動極不敏感，進入價內可獲利的機會接近零，這種樂透型權證，想當然爾多數皆以價格歸零收場。

若想要搶反彈，建議手上已持有部位的投資人先行出場，將條件不佳的權證停損後，再以價平，距到期日200天以上的長天期權證布局；此類長天期權證每天減損的時間價值相對最低，可降低抓不準反彈時機的壓力，減輕等待反彈期間的成本，價平又可兼顧槓桿效果。

統一投顧與統一權證也將於今（20）日下午3點於證交所台北101大樓9樓，舉辦「2019年台股展望暨權證說明會」，由統一投顧董事長黎方國與統一證券金融商品部副總潘俊賢，為大家解說明年台股展望與權證投資心法，可直接入場或上官網報名。

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：權證,台股,股市,統一證券,衍生性商品

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外幣投資人想利差、匯差兩頭賺　花旗銀：沒那麼容易！

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

台股開盤跌近80點險失守9700　電金傳聞Fed升息全跳水

台股開盤跌近80點險失守9700　電金傳聞Fed升息全跳水

美升息惹的禍！台股終場重挫108點摔下9700大關　

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監事會議重點

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車廠　貢獻明年業績達2億

貿協前進埃及　探索中東潛在商機

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監事會議重點

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車廠　貢獻明年業績達2億

貿協前進埃及　探索中東潛在商機

電子支付太夯　央行：現金有4大優勢有存在必要　

藉裁員報復工會成員　元晶發表聲明回應

鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農貿市場傳捷報

國發會公告明年國家發展計畫　GDP只剩2.4到2.6%比今年慘

11月外銷訂單由紅翻黑　美中貿易戰所害終止連四個月正成長

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃海膽像吃布丁

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃性慾

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

羅淑蕾告「綜藝咖」盛竹如　唸字卡「害我一覺醒來變兇手」

財經熱門新聞

電子支付太夯　央行：現金有4大..

不贊成訂「超跑條款」　顧立雄：..

藉裁員報復工會成員　元晶發表聲..

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車..

受惠中信LINE Pay卡回饋..

鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農..

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監..

國發會估明年GDP只剩2.4到..

看到赤字嚇壞！政府猛課770億..

手機出口跌幅　歷史最慘

好幸福！玉山金年終會比去年優　..

進用身障員工不足額　力晶連5個..

富比士美國名人榜公開　《星際大..

手機門號拿出來　信用小白馬上貸

更多熱門

相關新聞

美升息惹的禍！台股終場重挫108點摔下9700大關

美國聯準會（Fed）升息影響投資人信心，讓美股重挫，亞股也全面下挫，而台股今日開低盤整，早盤隨後在買盤進駐下，權值電子股跌幅收斂，原本站回9700點，但午盤後又跌逾百點，摔下9700，盤面強勢族群以高雄概念股為主。集中市場加權指數終場以9674.52點作收，下跌108.69點，跌幅1.11%，成交量新台幣936.3億元。今日指數最低為9658.50點、最高到9741.55點。

台股開盤跌近80點險失守9700　電金傳聞Fed升息全跳水

台指期大跌逾百點　全是Fed惹的禍

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

亞股資金外流　台股最慘蟬聯賣超王

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

《比悲傷》票房「倒升35%」！達人驚呆

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面