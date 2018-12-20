股市震盪反覆　權證歸零狀況劇增



▲股市示意圖 。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

12月以來，有些強勢股在波段漲幅到一個段落後，回檔幅度大且迅速，使權證投資人措手不及，不但沒有立即停損還繼續等待加碼，在行情持續下探的情況下讓權證歸零。該怎麼辦呢？法人表示，近期以0.01元回收大量放到歸零的權證，投資人在面對不確定的行情時，一定要果斷停損，為自己留住一部分的資金。

統一證券金融商品部舉例，12月以來環球晶（6488）、上銀（2049）下跌幅度分別達16.4%及12.8%，其深價外權證有些已無價值，因而以0.01元回收；如環球晶統一81購01（736060）近日回收1萬張，三檔上銀權證上銀統一81購01（077028）、上銀統一81購01（077629）、上銀統一81購03（078450）各回收約5,000至1萬張，回收總金額逾30萬元。

統一證券金融商品部強調，以0.01元回收無價值權證是統一對客戶的特別服務，也是額外的花費，但希望藉由一堂數十萬的課，在行情急漲急跌，不確定性高的情況下，提醒投資人停損不但重要且要當機立斷。

當權證來到深價外，如上述權證皆已來到價外40%以上，單價極低，與現股連動極不敏感，進入價內可獲利的機會接近零，這種樂透型權證，想當然爾多數皆以價格歸零收場。

若想要搶反彈，建議手上已持有部位的投資人先行出場，將條件不佳的權證停損後，再以價平，距到期日200天以上的長天期權證布局；此類長天期權證每天減損的時間價值相對最低，可降低抓不準反彈時機的壓力，減輕等待反彈期間的成本，價平又可兼顧槓桿效果。

統一投顧與統一權證也將於今（20）日下午3點於證交所台北101大樓9樓，舉辦「2019年台股展望暨權證說明會」，由統一投顧董事長黎方國與統一證券金融商品部副總潘俊賢，為大家解說明年台股展望與權證投資心法，可直接入場或上官網報名。