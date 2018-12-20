阿公母湯！　價值60萬「Nike Air Mag」竟被他拿去退貨

▲這雙鞋是許多球鞋迷的夢幻逸品。（圖／翻攝自YouTube／Sole Fire Sneakers，下同）



國際中心／綜合報導

如果是球鞋迷那應該對「Nike Air Mag」這雙鞋不陌生，價值高達2萬美元（約60萬元台幣），還是全球限量非常難買到。美國一名Youtuber最近就請來他的爺爺，假扮為顧客要到鞋店退貨，實際上拿的是這雙稀有神鞋，每個店員看到的反應都是瞪大雙眼、難以置信，頻頻發出讚嘆聲。

美國鞋店大多有提供退換貨服務，這名Youtuber就讓爺爺拿著預先準備好、被譽為神鞋的Nike Air Mag，到各間鞋店退貨，要考考店員對球鞋熟不熟悉，也等著看他們被整後的爆笑反應。

▼Youtuber與爺爺惡整店員。

這雙Nike Air Mag是2011年發行，全球只有1500雙，除了因為電影《回到未來》而聲名大噪外，2016年還曾在香港、倫敦及紐約拍賣而聲名大噪，香港地區拍賣出81萬港幣（約新台幣319萬）的高價，紐約更是賣出20萬美金（約新台幣600萬）。目前該鞋款在網路上的身價，大約維持在2萬美元（約新台幣60萬）左右。

▼店員看到Nike Air Mag露出驚訝表情。

▼店員看到神鞋頻頻發出讚嘆聲。

果然有些平時會研究球鞋的店員，一看到這雙就立刻陷入瘋狂，當作寶物一樣捧在手中，不斷發出驚呼聲，還拿出手機要拍照留念，也告知爺爺該鞋款的實際價值並勸他不要退貨。

也有些店員當下沒意識到自己正拿著60萬的球鞋，仍好心的提醒爺爺這雙鞋不是在這買的，可以填資料再寄回Nike Outlet。許多網友在看完影片後，也都大讚店員相當誠實。