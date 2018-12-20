婚禮表演到一半突冒出手槍　女舞者瞬間遭「子彈穿耳」

▲女舞者在舞台上表演，突然間一聲槍響，耳朵被子彈穿過。（影片翻攝自YouTube／The Times of India）

國際中心／綜合報導

一場喜事瞬間變悲劇！印度比哈爾邦（Bihar）北方一個小鎮日前舉行婚禮，當一名身穿紅衣的女舞者在舞台上隨著音樂搖動時，台下突然有人舉起一把手槍，下一秒子彈便穿過了她的耳朵，痛的她馬上躬起身子，捂著耳朵匆忙下台，現場也頓時變得一團混亂。

據《印度時報》報導，這起槍擊案發生在名叫Motihari的小鎮，從圍觀民眾手機拍下的畫面可以看到，女舞者原先站在舞台上跟著音樂演唱、舞動，站在她右側的男子拿起手機，慢慢來到舞台中央，準備與她合照。

沒想到這時候，畫面右下角，舞台下方突然出現一隻手，對準女舞者的方向「砰」的一聲就按下了扳機，現場頓時濃煙密布，女舞者也在受到驚嚇之後，捂住耳朵痛苦的轉過身去，最後在身旁男子的攙扶下慢慢走下舞台。

▲ 女舞者表演到一半，現場突然有人舉起槍朝她射擊 。（圖／翻攝自YouTube／The Times of India）

幸虧，女舞者下台檢查後，除了受到子彈掠過耳朵的耳朵有擦傷之外，全身並無其他地方受傷。目前當地警方並未針對這件事出面多做回應，關於開槍嫌犯的身分及動機也有待釐清。

不過當地媒體也提到，其實印度某些鄉鎮，一直都有著 「在婚禮的喜事場合上開槍慶祝」的習俗，過去也曾傳出好幾起舞者及民眾受到子彈波及的案例，「如果這樣的的習俗再不調整，萬一哪一次被擊中的部位是臉部或胸部，恐怕會釀成難以挽回的後果，喜事最後以喪事收尾。」