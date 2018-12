「我一直知道你是個好女孩」　歐巴馬扮聖誕老人驚喜現身醫院逼哭病童

▲美國前總統歐巴馬扮成聖誕老人探視病童。(圖/翻攝自Instagram/childrensnational)



國際中心/綜合報導

美國前總統歐巴馬(Barack Obama)19日戴著紅色聖誕帽,扛著紅白相間裝滿玩具的大袋子,驚喜現身華府兒童健康醫院(Washington Children’s National Health System),分送禮物給院內的病童.並感謝院內醫護人員過去一年的辛勞。

歐巴馬首先感謝所有院內員工,他表示對病童、家屬來說,最重要的就是陪在身邊的每一位醫護人員,「身為一名父親,我能想像若遇到這種狀況,最重要的就是醫院內照顧他們、聽他們說話、握著他們手的每位員工、護理師與醫師。」接著他走進每一間病房,探視每個必須在醫院度過聖誕節的家庭,並將聖誕禮物送給病童。

當歐巴馬詢問一名女孩,今年是否有當一個乖小孩時,這名女孩用力給歐巴馬一個擁抱,甚至激動地落淚。歐巴馬也輕拍她的肩膀說,「我與聖誕老人都知道,你一直都是個好女孩,請記住,只要是家人與愛你的人在的地方,那裡就是聖誕節。」

美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)上周也到同一間醫院,念聖誕故事給院內的病童聽,隨後也送給每位孩童一人一本書。

Another special day at the hospital! This time we had @flotus in for holiday story time magic https://t.co/3zUUE6B8hE pic.twitter.com/0F17SGfjmT