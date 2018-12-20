「我一直知道你是個好女孩」　歐巴馬扮聖誕老人驚喜現身醫院逼哭病童

▲美國前總統歐巴馬扮成聖誕老人探視病童。（圖／翻攝自Instagram／childrensnational）



國際中心／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）19日戴著紅色聖誕帽，扛著紅白相間裝滿玩具的大袋子，驚喜現身華府兒童健康醫院（Washington Children’s National Health System），分送禮物給院內的病童．並感謝院內醫護人員過去一年的辛勞。

歐巴馬首先感謝所有院內員工，他表示對病童、家屬來說，最重要的就是陪在身邊的每一位醫護人員，「身為一名父親，我能想像若遇到這種狀況，最重要的就是醫院內照顧他們、聽他們說話、握著他們手的每位員工、護理師與醫師。」接著他走進每一間病房，探視每個必須在醫院度過聖誕節的家庭，並將聖誕禮物送給病童。

當歐巴馬詢問一名女孩，今年是否有當一個乖小孩時，這名女孩用力給歐巴馬一個擁抱，甚至激動地落淚。歐巴馬也輕拍她的肩膀說，「我與聖誕老人都知道，你一直都是個好女孩，請記住，只要是家人與愛你的人在的地方，那裡就是聖誕節。」

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）上周也到同一間醫院，念聖誕故事給院內的病童聽，隨後也送給每位孩童一人一本書。