先探／外資放假　內資拚作帳

加權指數自9400點反彈迄今，卻躑躅不前，量縮後權值股苦無表現空間，而中小型股較有機會出線，尤其外資趕著聖誕、新年長假，由內資所主導的作帳行情勢必接手演出！

【文／魏聖峰】

雖然美股今年初在川普減稅政策生效後，仍維持創新高行情，但貿易戰、聯準會升息與維持縮表政策也貫穿一整年；多空因素雜陳，雖然美股三大指數在第二、三季維持創新高行情，第四季回檔吃掉今年的漲幅。小型股的S&P 600和羅素二○○○指數高低點跌幅超過兩成，步入空頭修正。

不過，歐洲大部分股市的高點都出現在第二季，然後一路回檔到年底。南韓KOSPI指數與中港股市也從年初跌到年尾。台股雖然在十月十一日跌破萬點關卡，今年來台股跌幅八．○八％在全球股市排名仍不算差。聖誕節和新年將屆，外資要放大假，今年來外資在台股淨賣超超過一一七億美元，未來一段期間沒有外資的賣壓，有機會醞釀台股的內資作多行情。

道瓊是全球股市多空指標

現階段全球股市的趨勢仍要奉美股為圭臬，道瓊工業指數十七日遭摜破二四○○○點重要支撐，屬於補跌型態，全球股市面臨空頭嚴峻挑戰。一八年前三季美國ＧＤＰ平均年增率三．三％，是全球主要大型經濟體中表現最穩健者。歐元區今年前三季ＧＤＰ年增率僅二．一％；其中，德國和法國都在一．七％上下、英國ＧＤＰ一．三％、日本ＧＤＰ更僅有○．八七％。德國和法國央行近期都宣布調降今年ＧＤＰ預估值，都僅剩下一．五％。歐元區這樣的經濟成長還是有歐洲央行的ＱＥ加持下的數據。歐洲央行在十二月的貨幣政策會議中已宣示年底將結束ＱＥ，但明年八月前不會升息。

中國今年前三季ＧＤＰ年增率雖然有六．六七％，卻沒人相信這數據是真的，中國實際的ＧＤＰ數據可能比這個數據低。中國最新公布的十一月零售銷售年增率僅有八．一％，低於市場預期的八．八％。十一月工業生產年增率為五．四％，也低於市場預期的五．九％。當前的全球經濟成長動能仍依賴美國的支撐，若連經濟表現最好的美股都下跌，其他全球股市也難逃進一步修正的命運。

道瓊工業指數在十月初創下歷史新高，卻受到當時聯準會主席鮑威爾對升息態度持鷹派態度，加上美中貿易戰當時無解，還有美國企業財報周普遍擔憂貿易戰對明年獲利展望的疑慮，引發美股回檔。尤其是蘋果在十一月初的財報利空，股價波段大跌已超過三成，資本市值從一．一兆美元大幅減少剩七八八○億美元，減少超過三一○○億美元，進一步拖累全球股市表現。至截稿為止，道瓊工業指數從高點回檔接近十三％，S&P 500指數十四％，Nasdaq指數回檔超過十七％，中小型股的羅素二○○和S&P 600指數則已回檔兩成，步入空頭市場修正。

巴西、印度股市表現佳

美股三大指數都已回檔超過一成，股市位階仍在高檔區震盪，第四季的跌幅吃掉今年的漲幅，就整體報酬率而言僅下跌一．七～四·七七％。十二月的美股創下一九三一年以來最差的十二月表現，華爾街對明年景氣展望趨向悲觀。從附表來看，全球主要股市僅巴西、印度、紐西蘭和阿根廷今年來的股價表現優於美股。巴西股市今年十月的總統大選是營造今年巴西股市創新高的推手，極左派的波索納洛（Jair Bolsonaro）當選下屆總統符合市場預期。波索納羅政見中，希望能釋出國營企業的股權，外資認為這對股市和改善巴西政府財政與推動經濟成長有利，是今年巴西股市創新高行情的內涵。（全文未完）

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