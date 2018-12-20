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先探／電動車百家爭鳴　Tesla領風騷？

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（圖／先探投資週刊 提供）

無畏全球股市大震盪，今年以來，特斯拉與寧德時代股價依然強勢且抗跌，顯示市場對於電動車產業前景依然看好，供應鏈獲法人青睞。

【文／馮欣仁】

自從美中貿易戰開打以來，全球股市面臨嚴重的回檔修正，連最強勢的五大市值FAAMG（尖牙股）也難逃下跌命運；反觀，與台股高度連動的電動車廠特斯拉（Tesla）卻逆勢走揚，儘管歷經執行長馬斯克在廣播節目脫序抽大麻的行為、並在推特（Twitter）表示將私有化以及高層離職等風波，所幸因上一季度營運成功轉虧為盈，再加上Model 3周量產達標，激勵特斯拉股價走揚，日前更逼近前高三八七．四六美元，相較於全球汽車股今年以來股價全面下跌，特斯拉截至目前，今年累計漲幅仍有一成左右，是少數呈現正報酬的汽車股，總市值也再度超越美國三大車廠，達五九八億美元。

不過，隨著各國開始禁止燃油車，促使傳產車廠積極跨入電動車領域，未來特斯拉能否保有領先地位？此外，受惠電動車的興起，也將帶動鋰電池與電池材料以及電池管理系統（ＢＭＳ）等相關需求，電動車供應鏈將是二○一九年台股投資主軸。

特斯拉供應鏈為首選

特斯拉Model 3量產進度一直以來是媒體與投資界矚目的焦點，當初設定每周產出五千輛，延遲至一八年七月才實現，執行長馬斯克更嚴格督促員工加班趕工，無疑是為了達成每周七千輛的目標，目前每日量產可達一千台。隨著量產逐步上軌道，讓特斯拉財務狀況獲得舒緩，不僅轉虧為盈，且現金流量轉為正數，也讓先前看衰特斯拉的放空機構跌破眼鏡。未來特斯拉將前進中國設廠，除了規避貿易戰關稅爭端之外，同時也看準中國龐大的市場商機。

國內特斯拉相關供應鏈陣容堅強，如減速箱齒輪和大、電池模組線束貿聯ＫＹ、電池正極材料康普與美琪瑪、充電槍康舒與健和興、保護元件興勤、電源零組件台達電、電池模組電流控制板高技、檢測設備致茂與馬達廠富田電機、揚聲器鍛造件錩新、車用鏡頭亞光、散熱模組建準、電動車電池高壓連接器崧騰、防水連接線宣德、馬達電磁鋼片中鋼、傳動軸江申、金屬機構件華孚與乙盛ＫＹ為、導線架順德與扣件恒耀等受惠。其中，特斯拉純度最高的仍是和大與富田，而貿聯則因美國工廠緊鄰特斯拉，三檔個股成為特斯拉概念股重要指標。

除了特斯拉之外，近期包括賓士、ＢＭＷ、福斯、奧迪、豐田等傳統車廠也宣布將在未來幾年內停止生產燃油車，像是福斯已宣布二○三○年將推出最後一款燃油車，全面朝電動車邁進。此外，全球最大電動車市場—中國，自一九年起實施所謂的「雙積分」制度，簡單來說，車廠生產越多汽油車，會消耗更多汽油，「油耗積分」隨之減少。相反地，生產越多續航力強、里程數高的環保車，「新能源積分」越多。車廠每年的油耗負分和新能源正分，必須抵銷歸零。負分車廠可向其他車廠購買多餘的正積分，如果積分未能歸零，就不能出售新車。

目前中國新能源車市場主導權仍掌握在比亞迪、北汽新能源、知豆、眾泰、奇瑞、江鈴、長安、吉利等自主品牌，由於車價遠低於合資車廠的新能源車款，因此，合資品牌要如何推出高性價比的車款，以擄獲消費者青睞，將是能否在中國新能源車占有一席之地的關鍵。（轉載自十二月二十四日出刊「一○八年度汽車車電總覽」）（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2018期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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