半導體新兵易發精機 明年一月中下旬上櫃

記者林淑慧／台北報導

光電設備業力求跨界突圍有成。精密製程設備大廠易發精機，二年前大舉投入半導體產業，打入全球晶圓代工大廠的供應鏈，挹注今年前三季每股稅後純益(EPS)達3.67元，賺贏去年全年總和；董事長羅文進表示，公司預計明年一月中下旬掛牌上櫃。

成立於1988年的易發精機，是國內光電業的重要推手。董事長羅文進今（20）日表示，公司目前仍以光電為營收大宗，並加強半導體設備研發，包括晶圓代工大廠、日月光，鴻海集團旗下群創，以及業成、友達光電，都是主力客戶。

▲精密製程設備大廠易發精機董事長羅文進(圖中)表示，公司看好半導體設備需求持續成長，看好明年營運。（圖／記者林淑慧攝）

羅文進表示，易發精機主要核心為壓合與貼合技術，過去受惠智慧型手機採用3D壓力觸控感應技術，觸控模組廠訂購面板貼合設備；2016年，因觸控模組廠採購案結束，導致銷售額下降，但易發轉向切入半導體自動光學檢測設備領域，並成功打入全球晶圓代工大廠的供應鏈，成為公司發展的新里程碑。

另外，依據統計，自2017年起將有21座面板廠投產，總投資金額高達人民幣6446億元，易發精機總經理劉國麟指出，未來幾年將是面板廠建置後段設備的高峰，加以鴻海集團將興建兩座面板廠，預估後段設備需求將在明年浮現，可望帶動台系設備供應商的營運表現。

展望後市，易發精機將以半導體工廠自動化、瑕疵檢測設備、扇出型封裝製程、驅動IC產業為四大目標，台灣市場以半導體產業、大陸市場以電力電池成長性較佳，預估公司明年營運將比今年樂觀。

依據財報，易發精機2016年、2017年之合併營收分別為12.93億元及17.64億元，每股稅後盈餘(EPS)則分別為0.21元及2.36元；今年前三季合併營收為14.18億元、每股稅後盈餘(EPS)為3.67元，營運持續成長。