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先探／謝金河：把投資回報率擺中間

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

時序進入二○一八年尾聲，美股的下挫成了全球股市不安的因子。假如說獵殺紅色十月是中國引爆的股災，那麼十二月的全球股市，美股是真正下跌的核心。

川普把美股的跌勢歸咎給聯準會升息，他在推持上已連續十一次提醒美國Fed主席鮑威爾不要升息，但是聯準會是獨立機構，鮑威爾會不會聽進去是一回事，但真正核心才是中美貿易戰引發的前景看淡及投資保守心理。

台股抵抗力正在增強

現在擺在眼前的數據是中國十一月工業投資增加值五．四％，是卅三個月新低，社會消費品零售總額成長八．一％，寫下十五年新低紀錄，台綜院劉泰英董事長警告，如果中國經濟出現巨大調整，台股可能跌到六○○○點，泰公說的六○○○點指的是中國經濟出現災難式的巨大調整，特別像房地產崩潰，中國重演日本一九八九年泡沫經濟厄運，否則，台股二○一九年最低目標值暫看十年線八六○○點左右的位置。

十二月已進入下半場，但是到十八日為止，美國道瓊指數大跌一八六二．八二，跌幅七．二％，S&P500下跌七．七六％，Nasdaq跌七．四六，歐記健保被指違憲，生技股重挫，NBI生技指數十二月下挫九．九五％，先跌的費城半導體指數下跌五．○二％，主要原因是十月慘跌十二．○三％，回頭看對照組，中國滬深三○○指數十二月只下跌二．六％，十月下跌八．二％，深圳Ａ股下跌三．二四％，十月則跌十．二二％，上海Ａ股十月跌七．七五％，十二月僅下跌一．四九％，港股恆生指數十二月下跌二．四二％，十月則重挫十．一一％。

台股在十二月選邊站，跟中港股市站在同一邊，加權指數十月下挫十．九四％，十二月只小挫一．○六％，櫃買指數跌一．九八％，但十月重挫十四．七九％，台股抵抗力正在增強中。

全球股市在十二月的跌勢，大致如下：南韓跌○．八六％，日本跌六．一％，似乎摔得很重，東協國家中，印度漲○．四二％，泰國跌三．五七％，新加坡跌二．三一％，馬來西亞跌二．五五％，印尼上漲○．四三％，澳洲跌一．六八％，英國跌三．九九％，德國跌四．五九％，法國跌四．九九％，從這個跌幅來看，新興市場十二月傷得較輕，美、歐、日成熟經濟體傷得重，這也是川普心裡急的主因。

全世界領導人中，川普最懂經濟，他當上總統後，常把股市上漲當成政績，對於各項經濟數據，川普比誰都敏感，因此，面對股市下挫，川普一定坐立難安，他不斷提醒聯準會十二月不要升息，他甚至說法國已燃燒起來，中國經濟正在崩潰邊潰，Fed何必升息？中美貿易戰在G20達成九○天的休戰協議，川普似乎有意讓美股暫時喘一口氣，不過美股基期實在是太高！假如對照二○○八年金融海嘯的六四六九．九五飆升到二六九五一．八一，道瓊漲幅實在很驚人，現在從十月高檔折返，其實修正才剛開始。

鴻海成了投資人最痛

經過十年的奔馳，全球股市基期都很高，像台股是從三九五五．四三飆升到一一二七○．一八，基期高的後座力自然大，像這次加權指數跟櫃買指數表現為什麼不一樣，一個是外資大買權值股，與加權指數息息相關，今年外資調節台股，全亞洲第一，加權指數回檔壓力大，但是櫃買的十年線在一二七．八現在跌回十年線、廿年線附近，似乎已到跌無可跌地步，後座力就會小很多。

中國股市進入十二月開始展現抗跌力道，最主要原因也是基期夠低，像深圳Ａ股從三三○四．六九二殺到一二六七．六七。平心而論，深圳科技股已跌回二○一四年的起漲區，再往下殺力道已經減弱。因此，面對高基期市場與低基期市場，這次美股十二月股災，大家的抵抗力就不一樣。

同樣亞洲國家，日本股市十二月下挫跌幅比照美國，主要原因是今年日本股市漲幅很大，這次調整後座力也相對強，台股也是如此，今年像被動元件的國巨可從三○○元漲到一三一○元，如今又跌回三○○元，上銀、亞德客ＫＹ、環球晶都是如此，這些與景氣循環連結深的個股，今年漲幅大，回檔後座力也大。

另一個是台股成也外資、敗也外資，過去幾年外資買超台股都在三千億元以上，台股經常看台積電、鴻海、大立光等權值股在表演，很多代表內資的中小型股根本乏人問津，今年外資在去年底持有台股，根據彭博的統計資料，今年到十二月十日為止，除了日本外，外資賣超台股一一七．七億美元，大約三六三○億台幣，第二名是泰國八八．六億美元，三是賣超南韓五九．七億美元，約台灣一半，四是印度四五．五億美元，然後是印尼的卅五．一億美元，外資今年大賣超台股，名列其中的鴻海，外資在去年底持有鴻海八五三七三二二張，到十八日為止剩下五八一一一九一張，減少二七二六一三一張，當然這與鴻海減資廿％也有關，但整體來說，外資持股減少超過二○○萬張是不爭的事實。

企業天職就是創造獲利

鴻海一度是外資的最愛，麥格里在去年中把鴻海形容是「明日世界資源整合者」，給予鴻海目標價二○○元的評價，這個高高的目標價掀起市場投資人追逐鴻海的貪婪心，全台投資人大家都追逐鴻海，最具代表性的是資深投資人阿土伯，他幾乎把一生積蓄都押注在鴻海上，但是鴻海去年沒有往二○○元的方向跑，反而只是曇花一現到了一二二．五元，減資前已先殺到六八．一元，減資後更是再跌到六七．六元，郭董雖進場加碼，但是員工反而出脫打臉持股。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2018期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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