伊利諾州關鍵報告：700神職人員涉性侵兒童 遠超估計

▲美國神職人員性醜聞爆不停。圖為被控發送自己裸照給未成年少女的賓州神父羅納根。(圖／艾倫市教區檔案照)

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州檢察長周三(19日)發表一份讓人震驚的調查報告。當中指出：伊州有將近700名神職人員涉及 性侵兒童的罪行。這個數字遠遠超出當地天主教會過去公開及承認的數字。

伊利諾州女檢察長麥迪根(Lisa Madigan)說，教會原先公布：有可信證據指控185名神職人員觸犯性侵罪行。但這個數字跟檢察部門調查後所得到的數字有很大距離。

檢察部門在今年8月對此案展開調查，初步結果 顯示在伊利諾州6個教區內，另外500多名未被曝光的神父和神職人 員涉嫌性侵兒童。連同教會之前公布的185人，總共有690人牽涉及這宗醜聞。這反映出實際情況比原先估計的嚴重得多。

麥迪根發表聲明說：「天主教會選擇不全面調查這些醜聞、沒有履行 道義上的責任，沒有向受害人、教友和公眾全面及準確的交代所有涉案神職人員的不恰當性行為個案。」

她指出，全州6個教區的調查工作都做得不夠徹底，在一些情況下 甚至完全不調查，或者沒有通知州內的兒童福利部門去跟進和處理。 伊利諾州天主教會則繼續辯護，強調已經依照嚴謹的程序去徹查相關個案。