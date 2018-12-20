地理要學好！北韓嗆：絕不單方面棄核　除非美國解除核威脅

▲ 金正恩視察咸鏡北道一帶經濟。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓今（20）日透過官媒《朝中社》宣布，除非美國先撤除核武威脅，否則不可能單方面放棄核武。外媒報導，在針對無核化與解除經濟制裁的談判陷入僵局之際，這份聲明使人們進一步懷疑，北韓領導人金正恩究竟會不會放棄他視為保命金牌的核武。

金正恩與美國總統川普6月於新加坡舉行歷史性的高峰會談，會後公布一個籠統的目標，即實現朝鮮半島的「完全無核化」，但並未提及具體的時間點和方式。《美聯社》指出，事實上，北韓過去幾十年來都在推動無核化，但與美方對此的定義有所不同。平壤當局宣稱，將持續發展核武，直到美國撤除駐守日本和南韓的軍隊及核武為止。

《朝中社》在20日的聲明中重申其對無核化固有的立場，同時指責華府對雙方在新加坡達成的協議有錯誤認知，「美國必須認清朝鮮半島無核化真正的定義，尤其需要學習正確的地理知識。」文中指出，「朝鮮半島包括我們共和國的領土和美國佈設軍力及核武的地區（南韓）；朝鮮半島無核化則意味著消滅所有核武威脅的來源，不僅是南與北，還有朝鮮半島周圍的地區。」

自6月的川金會以來，華府與平壤間的對話陷入膠著。美方希望北韓提供一份核設施與導彈的詳細清單，接受檢驗後拆除，但北韓要求先解除制裁。

另一方面，在平壤當局發表此一聲明的前一天，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）出訪南韓，向記者表示，華府正考慮放寬對北韓的旅遊限制，以利人道救援，也將有助於解決談判僵局。