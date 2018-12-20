年終福利！Prime會員平安夜前下單　享當日免費送達服務

▲大華府地區的亞馬遜位會員推出免費送達的服務。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

2018即將邁入尾聲，年終的到來也伴隨著「買買買」的好時機，看準了這波商機，大華府地區的亞馬遜（Amazon）順勢為Prime會員推出專屬服務，只要在24日前下單，就能享有當日免費送達（same-day delivery）服務。

根據WJLA-TV報導，在年節及聖誕節前總會出現購物潮，亞馬遜特別為會員提供免費送達的服務，期限也壓到最底，只要在24日平安夜前下標都可以享受服務，一般顧客的購買期限也延長到19日，但運送方面是採用標準送達（standard shipping）。

▲所有民眾都能在亞馬遜的官網上即刻註冊或開始Prime會員的免費試用。（圖／路透）

大華府的亞馬遜會員若是想要享受這項福利，可以在下單時選擇有「Prime FREE Same-Day」的商品，並在結帳時選擇免費當日發貨，另外也能使用網頁的過濾器，搜尋「Prime FREE SameDay」就能直接獲得符合條件的商品。

亞馬遜提供所有民眾都能在亞馬遜的官網上即刻註冊或開始Prime會員的免費試用，讓大家都能在聖誕節前享受到最後一刻的購物。

關於免費送達的服務，亞馬遜表示，會員在22日中午前下單即可享兩日免費送達，23日中午前則享有1日的服務，24日截止日當天，中午之前下單享同日免費送達，但具體安排可能會因地區產生變化，大華府會員則不會受到影響。

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