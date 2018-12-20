客運業鬆綁「7休1」司機最多可連上10天班　勞部24日審議

▲勞動部將在24日召開勞動基準諮詢會，討論客運鬆綁七休一、高階白領納責任制等議程。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節9天連假即將到來，交通部為爭取客運業在連續假期間能夠鬆綁「7休1」規定，勞動部官員今（20）日表示，勞動基準諮詢會將在24日召開討論，期盼客運司機能夠放寬最多連上10天班，而高階高薪白領適用責任制也列入議程。

根據《勞動基準法》第36條第1項規定，勞工每7日中應有2日的休息，其中1日為例假，1日為休息日；至於7休1的例外情形，指定行業若經中央目的事業主管機關評估確有符合「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等例外型態的情形並同意後，也予以鬆綁，最長可連上12天班不違法。

據了解，明年春節假期長達9天，交通部規劃客運業可在年節、清明節、中秋節或其他中央主管機關所規定等應放假日，為解決疏運需求而調整客運業例假為「10休1」，也就是上9天班必須休1天，若遇到例外情況，可再加1天為「11休1」，換句話說，最多可連上10天班。

勞動部官員指出，按照現行規定，最多可連上12天班，不過考量兼顧安全及連續假期運輸需求，因此這次所提出的訴求，最多可連上10天班。至於24日即將召開的勞動基準諮詢會，將由勞資學三方決議，勞方、資方、學者各7名委員，並由勞動部次長主持會議。