美升息惹的禍！台股終場重挫108點摔下9700大關　



▲股市示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國聯準會（Fed）升息影響投資人信心，讓美股重挫，亞股也全面下挫，而台股今日開低盤整，早盤隨後在買盤進駐下，權值電子股跌幅收斂，原本站回9700點，但午盤後又跌逾百點，摔下9700，盤面強勢族群以高雄概念股為主。集中市場加權指數終場以9674.52點作收，下跌108.69點，跌幅1.11%，成交量新台幣936.3億元。今日指數最低為9658.50點、最高到9741.55點。

如市場預期Fed升息會後聲明被市場解讀為大鷹轉為小鷹，明年大致還會升息兩次，導致美股先盛後衰收盤重挫，華爾街應聲大跌，一度挫逾2%。今日亞股早盤紛紛下挫，台股集中市場加權指數開盤跌53.92點、以9729.29開出，成交金額新台幣20.4億元。隨著權值股早盤受重壓，跌勢一分鐘內擴大近80點，後指數呈現橫向整理，跌勢稍微收斂。

金管會主委顧立雄今日稍早也表示，Fed預計明年還會升息，市場失望情緒反應，美國升息之後，在資金面對台股影響大，會讓新興市場的資金更往美國移動，所以從資金面來看，對新興市場的股市當然是相對不利。

但顧立雄強調，整體的股市不能只看資金面，還要看整個總體經濟，還有我們台股的基本面的表現，再看看未來涉及到相關的美中貿易摩擦、美債殖利率的走勢等不確定的因素。

八大類股全盤皆墨，惟資訊股逆勢小撐0.04%，光電股、半導體及電機類股跌逾2.12%、1.9%、1.8%。

蘋概股今日表現疲乏，股王大立光（3008）重挫2.86%、權值股台積電（2330）也下挫2%，鴻海（2317）跌勢較輕跌0.42%，可成（2474）跌1.75%，至224元。而反觀台積電3奈米新廠環差案通過審查，無塵室廠漢唐（2404）受惠連兩日改寫歷史新高，今日最高來到87.2元，終場漲幅收斂，收漲2.13%、86.3元。

被動元件也承壓，指標股國巨（2327）終場跌逾1.8%，華新科（2492）重挫4%，至155.5元。

金融股今日受到Fed升息影響，早盤全盤皆墨，終場惟上海商銀（5876）小漲逾0.25%，中信金（2891）、開發金（2883）及元大金（2885）則下挫逾1%以上。

高雄準市長韓國瑜就職典禮將在25日登場，激勵韓流概念股轉強向上，大魯閣（1432）強漲8.05%、華園（2702）大漲6.37%、國賓（2704）漲1.66%。

盤面中較弱勢個股，像是華映（2475）和綠能（3519）依舊跌跌不休，另外漲價概念股中的矽晶圓嘉晶（3016）、中美晶（5483）和台勝科（3532）重挫6%、8%及9%；MOSFET的大中（6435）和杰力（5299）也重挫5%、6%以上，衝擊多方信心。

美國聯邦準備理事會（Fed）暗示2019年僅升息2次，雖低於此前9月預測的3次升息，但金融市場要的更多，讓美股昨日一度暴跌超過500點，尾盤縮小跌幅。道瓊工業指數收挫351.98點或1.49%，報23323.66點；標普500指數收跌39.2點或1.54%，報2506.96點；那斯達克指數收低147.08點或2.17%，報6636.83點；費城半導體指數下跌14.90點或1.28%，報1177.36點。

分析師認為，台股成交量縮，且有年底集團作帳行情，大盤下檔有撐，不過，短期受制於美國升息資金重新配置，遭遇週、月、季層層均線反壓，且年底買盤觀望影響，大盤將持續進行區間整理，現階段不宜太過躁進。

《延伸閱讀》

►今（20）日台股開盤