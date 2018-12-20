影／美參院通過「亞洲再保證倡議法案」　推動對台軍售、高層訪台

3. 致力反對兩岸改變現狀、支持台海兩岸以都能接受的和平方式解決問題。

▲ 法案第209條主題為「對台灣的承諾」。（圖／翻攝自美國國會官網）



參議院4日通過該法案，但眾議院12日審議時，又小幅度修正部分文字，由於兩院通過的內容不完全一致，因此送回參院重新表決。參議院院會19日審議眾院修正後的版本並一致通過。

帶領提出法案的參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）19日指出，經過兩黨多年努力，「亞洲再保證倡議法案」為加強與盟友安全合作的長期戰略提供新資源，這項至關重要的法案，將確保美國依然是太平洋未來主要力量。