影／美參院通過「亞洲再保證倡議法案」　推動對台軍售、高層訪台

國際中心／綜合報導
美國聯邦參議院院會19日無異議通過「2018年亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018），內容敦促美國定期對台軍售、鼓勵美國高層官員訪台等。此法案主旨在研擬亞洲地區的長期戰略與政策，包括強化美國與日本、澳洲及東南亞國家的安全與經貿合作、建立「北韓和平非核化」政策等。法案接下來將送交白宮，由總統川普簽署後立法生效。
法案第209條主題為「對台灣的承諾」，內容包括：
1. 支持美台間緊密的經濟、政治與安全的合作。
2. 忠實地實施華府1979年的《台灣關係法》、美中「三個公報」，以及雷根政府在1982年7月對台的「六項保證」政策。
3. 致力反對兩岸改變現狀、支持台海兩岸以都能接受的和平方式解決問題。 ▲ 法案第209條主題為「對台灣的承諾」。（圖／翻攝自美國國會官網） 參議院4日通過該法案，但眾議院12日審議時，又小幅度修正部分文字，由於兩院通過的內容不完全一致，因此送回參院重新表決。參議院院會19日審議眾院修正後的版本並一致通過。 帶領提出法案的參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）19日指出，經過兩黨多年努力，「亞洲再保證倡議法案」為加強與盟友安全合作的長期戰略提供新資源，這項至關重要的法案，將確保美國依然是太平洋未來主要力量。
3. 致力反對兩岸改變現狀、支持台海兩岸以都能接受的和平方式解決問題。
▲ 法案第209條主題為「對台灣的承諾」。（圖／翻攝自美國國會官網）
參議院4日通過該法案，但眾議院12日審議時，又小幅度修正部分文字，由於兩院通過的內容不完全一致，因此送回參院重新表決。參議院院會19日審議眾院修正後的版本並一致通過。
帶領提出法案的參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）19日指出，經過兩黨多年努力，「亞洲再保證倡議法案」為加強與盟友安全合作的長期戰略提供新資源，這項至關重要的法案，將確保美國依然是太平洋未來主要力量。
▲ 美國參議院通過「2018年亞洲再保證倡議法案」。（圖／達志影像／美聯社）