簽署《全球移民契約》引千人抗議、議院夾殺　比利時總理宣布請辭

▲比利時總理米歇爾成為首位因移民問題請辭的國家領袖。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

本月中比利時眾議院最大黨「新佛萊明聯盟」（N-VA）強烈抗議總理簽署聯合國《全球移民契約》，不僅退出執政聯盟，更在比利時首都布魯塞爾發起示威遊行，一度爆發警民衝突。18日其他政黨也欲對總理提出不信任動議，總理米歇爾主動向比利時國王請辭，成為第一位因移民議題請辭的國家領袖。

年僅42歲的米歇爾（Charles Michel）在右翼聯盟的支持下，於2014年10月就職，成為該國自1841年來最年輕的總理。比利時國王菲力普（Philippe）尚未宣布是否接受請辭，有鑑於明年5月將進行大選，比利時國王應會與各黨領袖商討提早選舉的可能性，在此之前米歇爾能以代理總理的方式留任。比利時駐聯合國大使貝克斯汀（Marc Pecsteen）表示，預計20號在美國紐約簽署的協議並不會受到影響。

聯合國193個會員國7月達成不具法律約束力的《全球移民契約》（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration），盼能更妥善處理移民問題，但在摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）會議中，僅有164個會員國簽署，包含奧地利、匈牙利、義大利、波蘭、斯洛伐克等歐洲國家均未簽署，美國早在2017年就宣布退出。

全球難民人數已達2130萬，移民人數也超過2億5000萬人。比利時布魯塞爾在2016年遭恐攻後，保守主義抬頭，加上明年將進行大選，政黨對立之下，恐使反移民情緒更加升溫。