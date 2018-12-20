恐怖理髮廳！全家福招牌受詛咒「父母五官全消失」... 網友嚇瘋

▲招牌嚴重劣化，特別是上半部的爸爸媽媽五官幾乎消失。（圖／推特@m0n0happaman）

國際中心／綜合報導

許多理髮廳會在門口放上美美的照片吸引客戶上門，日本一間理髮廳也不例外，在入口的一旁貼上一張溫馨的「全家福廣告」，只是經過長時間的風吹雨淋，全家福看板的上半部嚴重裂化，造成照片中的爸爸與媽媽臉部嚴重變形，連五官都變得「殘破不堪」，讓網友忍不住直呼超驚悚。

日本推特網友はっぱマン日前上傳了照片並寫道，「今天發現一塊劣化的有點扯的招牌。」只見照片中的理髮院招牌原本是一張一家四口溫馨全家福，上面還寫著「剪髮1000日幣」，沒想到似乎是因為長期放置在戶外，導致照片嚴重裂化，不但多處有裂痕，上半部的父母親的臉更是嚴重泛黃，出現黑色塊狀，扭曲變形，讓網友都大呼是恐怖電影的宣傳片。

據了解，這塊招牌疑似是在9月開始慢慢「變形」，從2015年Google街景車所拍到的照片看來，當時仍是完好如初，不知道怎麼會突然開始腐蝕。推文一po出馬上吸引三萬多人推分享，更有大批網友將照片惡搞後製成恐怖電影的宣傳海報，十分搞笑。據悉，這間理髮廳的位置就在東京都內的車站附近，經常有人來來往往，因此更加引發熱議。