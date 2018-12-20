這物種就愛「頭埋沙」！他花78萬取名川普　還幫帶「黃色假髮」

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W — EnviroBuild (@ENVIROBUILDcom) December 18, 2018

國際中心／綜合報導

美國環保建材公司「EnviroBuild」日前花費了25000美元（約78萬台幣），將一種新發現的無肢兩棲動物命名為川普「Dermophis donaldtrumpi」，作為非營利性保護組織「熱帶雨林信託組織（Rainforest Trust）」募捐活動的一部分；該種生物因為會將頭部埋進沙裡，被拿來比喻川普面對「氣候變遷」議題的態度，頗有諷刺意味。

綜合外媒報導，「EnviroBuild」的創始人貝爾（Aidan Bell）18日時在一份聲明中表示，這種新物種時常會把頭埋在沙裡，而川普在面對氣候變遷議題時，總是會挖洞將頭並藏在地下抵抗，然後派出能源說客到環境保護機構，但是這些人的工作是管理能源產業，前後兩者行動超級相似。

貝爾還說，由於「Dermophis donaldtrumpi」是一種兩棲動物，特別容易受到氣候變化的影響，這種生物很有可能會因為跟牠同名人的政策而滅絕；儘管「EnviroBuild」不是一個公開的政治組織，但是我們深刻地感受到，每個人都應該盡一切的可能，讓這個世界已更好的方式留下。

最有趣的是，這間公司更在網站上，釋出幫「Dermophis donaldtrumpi」與川普頭髮合成的照片，模樣怪異又違和；這個生物是一種長居地下的蚓螈（Caecilian） ，體型小、無四肢，眼睛也看不見。報導中指出，這並非第一次有人將生物用「川普」這個名字命名，2017年初，一種頭上長有類似黃色川普髮型的小飛蛾，被命名為「Neopalpa donaldtrumpi」。