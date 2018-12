自閉男5天4夜郵輪行失蹤　「幻想去游泳」不慎墜海溺斃

▲男子搭乘郵輪旅遊卻發生墜海意外。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國喬治亞州22歲男雷訥(Luke Renner)上周和慈善團體搭郵輪出遊,卻驚傳失蹤,郵輪公司進行搜查並觀看監視紀錄器影像後,發現他跨過甲板的圍欄後不幸墜海,家人認為,他當時可能想要跨過甲板去游泳,結果卻發生意外。

雷納因為患有自閉症,15日參與慈善機構Wishes4Me所舉辦的旅行活動,搭乘「嘉年華奇幻號」(Carnival Fantasy)郵輪,在5天4夜的旅行中,將從阿拉巴馬州開往墨西哥,該團一共9人,其中包含3名監護導師,沒想到16日他便在船上失蹤。事件發生後,3名監護人、船員皆積極找人,後來甚至出動了墨西哥海警。

嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Line)19日證實,雷納因為墜海已經死亡,他的家人聽聞消息十分悲傷,但不會怪罪負責籌辦活動的Wishes4Me,「我們很感謝Wishes4Me計畫了這個特殊活動,雷納非常喜歡郵輪,雖然我們為他的死感到遺憾,但相信他死前是和他能夠信任與所愛的人在一起。」

Luke Renner, who suffered from autism, climbed over a rail, possibly thinking that he was going swimming, according to a news release from the cruise line.https://t.co/lkZfnwv0yj