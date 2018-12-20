自閉男5天4夜郵輪行失蹤　「幻想去游泳」不慎墜海溺斃

▲男子搭乘郵輪旅遊卻發生墜海意外。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州22歲男雷訥(Luke Renner)上周和慈善團體搭郵輪出遊，卻驚傳失蹤，郵輪公司進行搜查並觀看監視紀錄器影像後，發現他跨過甲板的圍欄後不幸墜海，家人認為，他當時可能想要跨過甲板去游泳，結果卻發生意外。

雷納因為患有自閉症，15日參與慈善機構Wishes4Me所舉辦的旅行活動，搭乘「嘉年華奇幻號」(Carnival Fantasy)郵輪，在5天4夜的旅行中，將從阿拉巴馬州開往墨西哥，該團一共9人，其中包含3名監護導師，沒想到16日他便在船上失蹤。事件發生後，3名監護人、船員皆積極找人，後來甚至出動了墨西哥海警。

嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Line)19日證實，雷納因為墜海已經死亡，他的家人聽聞消息十分悲傷，但不會怪罪負責籌辦活動的Wishes4Me，「我們很感謝Wishes4Me計畫了這個特殊活動，雷納非常喜歡郵輪，雖然我們為他的死感到遺憾，但相信他死前是和他能夠信任與所愛的人在一起。」