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法國小姐比賽直播後台　20歲佳麗脫衣慘被「放送露點」

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法國小姐比賽直播後台畫面　20歲佳麗更衣慘被看光光。（圖／翻攝自YouTube）

▲電視台竟然播出佳麗們在後台的換裝畫面。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

法國電視台TF1日前轉播法國小姐選拔賽時，竟然公然直播佳麗們在後台換裝的畫面，導致許多不知情參賽者的裸體全被看光，原本清新健康闔家觀賞的選秀比賽，突然變成色情頻道內容，讓許多觀眾看了大傻眼。

法國TF1因為這段「意外」的轉播畫面飽受大眾抨擊，從影片中可看到，主持人特利爾(Sylvie Tellier)在舞台上採訪佳麗時，鏡頭卻同時在直播更衣室裡的景象，只見許多參賽者剛好正在換裝，多名女子被拍到只穿著內衣，甚至全裸露點的樣子。特利爾事後看到播出畫面也十分驚訝，坦承他們犯下了一個極大的失誤，「這不應該發生，這是一個大錯誤，它已經破壞了這個節目。」

法國小姐比賽直播後台畫面　20歲佳麗更衣慘被看光光。（圖／翻攝自Instagram／carlabonessooff）

▲20歲佳麗卡拉不小心被鏡頭拍到露點畫面。（圖／翻攝自Instagram／carlabonessooff

20歲的「阿基坦小姐」(Miss Aquitaine)卡拉(Carla Bonesso)，可說是此次事件中受害最深的人，因為她的裸體被拍到最多次，其中當另一名佳麗現身時，她的胸部甚至沒有遮，導致露點，她事後受訪表示，「我當時並沒有很赤裸，這是一起意外，但電視台的確沒有做好控管，非常不專業。」而當她被問到以後是否打算對電視台提出控訴，她則說「我不知道。」

電視導播布羅誇(Franck Broqua)後來對外說明，當初會去拍攝後台，是希望能夠呈現出更貼近參賽者的效果，讓大眾看到她們為比賽做準備的努力模樣，在彩排的時候一切都運作得非常自然，但實際轉播時，攝影師因為在參賽者間走動，才會意外拍到了不該拍的內容，對於造成這起直播事件，他感到很抱歉。

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關鍵字：法國小姐,選美比賽,直播,露點,全裸,佳麗

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