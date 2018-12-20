要求重開放「商業捕鯨」遭拒　日怒退國際捕鯨會

▲日本為了開放商業捕鯨，有意退出國際捕鯨委員會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本19日透露，為了重新推動商業捕鯨，預計將在2019年退出國際捕鯨委員會（IWC），詳細的退會方針會在年底前提出。日本9月曾經在國際捕鯨委員會總會上提案，鑒於部分鯨種的數量已經足夠，希望能夠重啟該鯨種的商業性捕鯨行為，但該提案被否決。日本等支持捕鯨的國家與澳洲等反對捕鯨國形成嚴重對立，雙方陷入膠著狀態，因此日本認為，如果在有會籍的狀態下，恐怕無法重新展開商業捕鯨行為，決定退出國際捕鯨委員會。

根據《北海道新聞》報導，國際捕鯨委員會總會於9月再度召開，當時日本提議，重新開放小鬚鯨等部分鯨種的商業捕捉，但是以贊成27票、反對41票闖關失敗。國際捕鯨委員會的表決案中，贊成票數必須達到四分之三以上，如果表決案符合部分條件，則只需要過半數。

▲小鬚鯨。（圖／達志影像／美聯社）

當時作為農林水產省副大臣出席總會的公明黨參議員谷合正明對此曾經表示，「會認真考慮所有選項。」言下之意就是在暗示日本有可能退出國際捕鯨委員會。此外，安倍晉三先前也在臨時會中提到，「為了能夠盡早重新開放商業捕鯨，不排除各種可能性。」日本在會議中主張，數據指出部分鯨類的族群數量正常，足以應付可持續的捕鯨活動，因此近一步提案要求廢除「國際商業捕鯨禁令」，另外成立「永續捕鯨委員會」讓保育與商業捕鯨並存。

國際捕鯨委員會是根據國際捕鯨管制公約，以保護鯨類資源與限制捕鯨產業發展為目的，在1948年所設立的國際機關，日本則在1951年加入該組織。國際捕鯨委員會在1982年首度通過暫停商業捕鯨的表決案，此後日本則改以研究調查名義持續在南極海、西北太平洋等海域捕捉鯨魚。