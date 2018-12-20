男人沒差！研究：女性內臟脂肪越多　「憂鬱症風險」越高

▲ 內臟脂肪可能影響身心健康。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

現代人普遍工作繁忙、沒時間運動，體內脂肪堆積卻不以為意，但最新研究指出，當女性內臟脂肪越來越多，就越容易感到憂鬱。南韓國立首爾大學附設醫院精神健康醫學系教授趙成俊（音譯）的研究團段自2004年至2012年間，針對在江南院區接受健康檢查的7238名病患進行分析，研究其內臟脂肪率及憂鬱程度間的關聯，發現此一結果。

綜合韓媒報導，研究團隊首先透過電腦斷層掃描確認受試者腹部脂肪面積，再施行貝氏憂鬱量表（Beck Depression Inventory）測試。在憂鬱量表中總分超過16分者就是「臨床憂鬱症族群」，其餘則為對照組。測試結果顯示，4945名男性中有171人罹患憂鬱症，2131名女性中則有162人患病。

比照實驗組與對照組的腹部脂肪面積後，研究團隊發現，內臟脂肪率較高的女性，罹患憂鬱症的可能性也越高。女性內臟脂肪面積每增加1平方公分，成為臨床憂鬱症患者的機率就是原來的1.006倍。此外，腹部脂肪中內臟脂肪的比例每增加1%，罹患憂鬱症的機率便成為原來的1.028倍。相反的，男性的內臟脂肪率和憂鬱症則沒有明顯關聯。

趙成俊指出，內臟脂肪一旦增加，名為皮質醇的壓力荷爾蒙就會增加，身體也會出現發炎反應，使胰島素抗性提升，是加重憂鬱症症狀的主因。針對男性與女性的差異，他則說明，此一現象是體內荷爾蒙組成不同所致，且男女對憂鬱症測試的態度也有差異。