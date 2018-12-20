南韓3高中生爆毒死！孤單男露營「開電毯加熱」　一氧化碳密閉中毒身亡

▲ 南韓高3生集體一氧化碳中毒身亡。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓日前傳出一群高中3年級男學生為慶祝考完大學入學考試，結伴到江原道遊玩，沒想到卻因業者安裝熱水器排氣管的疏失，集體一氧化碳中毒，被發現時已有3人死亡。事發僅一天，慶尚南道又有一名獨自外出露營的男子在睡夢中中毒身亡。

根據慶南咸安警察署說法，一名44歲男子19日傍晚6時左右，被人發現陳屍於咸安郡漆北面河道旁的帳篷中。初步調查指出，男子18日在案發現場附近釣魚，決定紮營過夜，當晚在密閉的帳篷中，打開電熱毯開關後入睡；該電熱毯加熱器利用丁烷將水加熱後，溫水便會流到電毯中，沒想到加熱器一氧化碳外洩，才會發生悲劇。

此前，光州也有一對中年夫婦在北區榮山江一座橋邊紮營，10月15日被發現在帳篷中一氧化碳中毒死亡。此案前一天，慶南昌原則有一家三口在密閉的露營車中燒柴，導致全家中毒身亡的慘劇。

另一方面，首爾大成高中10名高3男學生日前經家屬同意，向校方申請校外教學，一起到江陵市遊玩，17日下午4時左右入住鏡浦一間度假小木屋旅館，隔天卻遲遲沒有出門吃早餐。業者察覺有異，18日下午分前往查看，便驚見他們昏倒在客廳或房間內，嘴邊有白沫或嘔吐物。

針對事發原因，警方表示，學生留宿的獨棟建築物裝有熱水器，打開才會有熱水和地暖，但本應用來排放煤氣的排氣管與熱水器本體連接的部分出現異常，造成一氧化碳部分外洩，且業者並未安裝一氧化碳警報器；警方目前仍持續調查排氣管連接異常的原因。