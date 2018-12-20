迎戰英國無協議脫歐！歐盟通過預備計畫避免災難性衝擊

▲英國的歐盟支持者上街表達訴求。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

距離英國脫歐剩不到100天，英國政府正在為「無協議脫歐」做準備，而歐盟19日也通過預備計畫，降低可能會造成的產業衝擊。計畫內容主要針對金融與交通兩大關鍵產業，歐盟執委會副主席表示，這項計畫僅能降低預期內的損害，若英國最後走向無協議脫歐，將會有更多不可預期的衝擊。

根據BBC報導，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）認為，英國目前的脫歐協議充滿不確定性，有必要準備應變計畫。若是英國國會能夠接受上月底由歐盟27個成員國領導人通過的脫歐協議，則無需啟動歐盟的預備計畫。

該計畫共有14項措施，共包含交通運輸、海關、動植物健康保育、氣候政策以及主要金融服務，屆時將允許英國飛往歐盟的航班能繼續飛行12個月，公路運輸也可以免換通行證9個月，以保持基本的交通連結，英國部分金融服務規定也可以繼續沿用1至2年。歐盟也說服其他27個成員國，若英國能秉持「互惠原則」的話，將確保英國公民居住在歐盟國的各項權利。

歐盟總部表示，這項預備計畫有嚴格的時間限限制，且不會與英國進行協商。歐盟也警告，若英國無協議脫歐，將嚴重影響各個層面，如商品的運輸時程將大幅拉長，因為兩方將對所有進出口商品進行檢查，並且重新徵收關稅，英國的金融服務商也將失去在歐盟成員國經營的權利。

BBC總編輯阿德勒（Katya Adler）指出，歐盟強調如果最終脫歐協議沒有達成，他們將會竭力保護成員國不受英國脫歐所造成的災難性影響。