「牠們太礙事」澳軍方動員直升機　竟為射殺150匹野馬

▲ 澳洲軍方在直升機上射殺150匹野馬。（圖／翻攝自企鵝號公眾號）

國際中心／綜合報導

澳洲新南威爾士州（New South Wales）獵人谷地區（Hunter Valley）19日槍聲大作，只見國防部特地出動軍用直升機，對地面展開一連串瘋狂掃射。不過，這些正在被軍方一一狙擊的目標，不是恐怖分子或是違法士兵，竟然只是150匹野馬。

根據《每日郵報》報導，澳洲國防部日前發布聲明稱，這些野馬已經成為了對環境有害的物種，除了破壞當地植被，也同時對正在附近接受訓練的軍方人員構成威脅，為了阻止牠們繼續「侵蝕」這塊區域，因此不得不做出一項艱難的決定，那就是透過空中狙擊，來控制野馬的數量。

然而，當地居民對此相當反對，以「血腥又缺乏人道主義」痛批軍方這樣的殺戮行為。家住在附近的金（Kim Waters）提到，自己當時正在附近的一條道路上開著車，忽然間聽見直升機的轟鳴聲，不久就傳來陣陣槍聲，每分鐘大約20到30次，再來又看見大型卡車、拖拉機和叉車陸續進出獵人谷，「那些車可能是要用來埋葬馬屍的。」

另一名居民貝可（Bec Hardy）表示，自己也聽見了槍聲，不過軍方用這樣的方式將他們覺得礙眼的生物剔除，實在是相當殘忍，而且不人道的。

前國民議員彼得（Peter Cochran ）也指出，「我們都很清楚，直升機不可能準確射擊到每一個移動中的目標物，所以說有很多馬在遭遇襲擊後，並沒有死亡，但是牠們傷勢相當嚴重，正承受著巨大的傷害與痛苦，「今天發生的事簡直就是一場大屠殺。」

▲ 從上個世紀開始，就有大量野馬在獵人谷生活。（示意圖／CFP）

金補充到，這些野馬自上個世紀30年代開始，就生活在這塊地區，一直以來與澳大利亞軍事保護區和平共處。不過軍方在2014年突然提出這項莫名的「控制政策」，接著便試圖以捕捉、驅趕的方式來趕走這些野馬，但成效都不顯著，沒想到現在竟然開始嘗試用狙殺的方式控制數量。

國防部事後則回應，雖然是項艱難的決定，不過關於「野馬數量」的控制措施，目前已經基本上完成。

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