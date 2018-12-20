第3名被拘留加拿大公民是女的！在中國教書數月　杜魯道回應了

▲ 加拿大總理杜魯道。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大官員18日向媒體證實，有第3名加拿大公民遭到中國政府拘留。根據目前傳出的最新消息，這次是名來自亞伯達省（Alberta）的女性，在被拘留的當下，她正在中國教書。但總理杜魯道（Justin Trudeau）19日回應，此案與前2起拘留案件無關，據信是因為簽證問題才被拘留。

CBC報導援引保守派外交事務評論家奧圖爾（Erin O’toole）消息，這名被拘留的女性已在中國工作數月，這段期間都沒有遇到問題，但卻突然接到簽證出問題的消息，隨後就被逮捕。

對此，加拿大官方目前僅透露「正為此家庭提供協助」，但出於隱私考量，現階段不會透露更多細節。而杜魯道則證實，目前初步確定此案與中國國家安全問題無關。但消息人士提到，加拿大官員確實沒有從中方外交管到取得這起拘留案件的消息。

▲ 加拿大前外交官康明凱（左）及「白頭山文化交流協會」創始人史派佛（右）遭逮。（圖／翻攝自推特@mpspavor／國際危機組織Crisis Group）

加拿大1日在溫哥華國際機場逮捕華為副董兼財務長孟晚舟後不久，便傳出加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及在中國經商的加拿大公民史派佛（Michael Spavor）被拘留，而原因正是國安問題。杜魯道提到，「（他們）被控犯下重罪，也就是涉及國安、情報等問題，情況更加嚴重。」

杜魯道坦言，當他之前處於在野黨立場時，他曾經要求前任總理哈珀（Stephen Harper）拿起電話，要求對方釋放加拿大人，「但我現在明白，事情比這複雜許多…有時候，把這方面的議題討論政治化或是擴大，也許在短期內的結果令人滿意，但這無助於實現我們所有人都想要的結果，也就是加拿大人的安全與保障。」

在第3名加拿大公民遭到拘留的消息傳出後，中國外交部發言人華春瑩19日表示，「對於相關情況沒有掌握，也沒有聽說。」

▼ 中國外交部發言人華春盈表示。（圖／翻攝自大陸外交部官網）