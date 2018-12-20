澳醫院管線接錯「笑氣當氧氣」！新生兒1死1腦損　當局提刑事訴訟

▲ 「班克斯鎮-利德科姆醫院」位在雪梨西南部。（圖／翻攝自Google地圖）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一間醫院2016年爆發氣體管線接錯疏失，承包商不慎把俗稱「笑氣」的一氧化二氮及氧氣喉管對調錯置，導致一名新生兒死亡、另名嬰兒永久腦損傷。如今，當地政府（SafeWork NSW）19日證實，已針對氣體公司、安裝管線的獨立承包商杜納（Christopher Turner）等5方被告提起刑事訴訟。

爆發疏失的醫院正是位在雪梨西南部的「班克斯鎮-利德科姆醫院」（Lidcombe-Bankstown Hospital），當時院內手術室的氧氣管線釋放出一氧化二氮氣體，導致男嬰加尼姆（John Ghanem）死亡，女嬰阿米莉亞汗（Amelia Khan）腦部嚴重受損。

當年的健康部長史金納（Jillian Skinner）的說法，這起事件是個毀滅性錯誤，事發後院方緊急檢查8間手術房，發現其中一間管線接錯。據悉，一氧化二氮在醫院廣泛用於成年病患止痛。

事發後，院內2名高層去職，一名工程師被停職，因為管線安裝後的安全測試報告出現疑慮。根據2016年8月一份報告指出，該院內部存在一系列疏失，包括氣體管線安裝不當、測試程序出現漏洞及重大臨床管理失誤。

新南威爾士省政府安全工作部門依據《工作場所健康與安全法案》（Work Place Health and Safety Act），已在今年7月針對此事提出正式訴訟。消息一出，BOC氣體公司證實這項消息，並表示會全面配合當局調查。

女嬰阿米莉亞汗律師立比布魯克斯（Libby Brookes）提到，「受害者家庭歡迎政府的這項決定」，期盼政府能找到這起事件真正發生的背後原因。